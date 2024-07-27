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Война Восемьсот восемьдесят пятый день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 26 июля читайте здесь.
Главные новости ночи и утра
- Минобороны отчиталось о 42 украинских беспилотниках, сбитых над территорией РФ. Над Брянской областью, по данным ведомства, сбит 21 дрон, над Рязанской и Курской — по семь, над Белгородской — три, над Ростовской — два, над Липецкой — один. Врио губернатора Курской области сообщил о трех пострадавших. В Рязани местные жители сообщали о взрывах — предположительно, дроны сбивали на подлете к НПЗ и военному аэропорту Дягилево.
- Премьер Индии Нарендо Моди в конце августа посетит Украину, пишет со ссылкой на дипломатов индийское издание Wion. Если визит состоится, это будет первым посещением Киева индийским премьером с начала войны.
- Российские военные захватили село Волчье в Донецкой области, сообщил аналитический паблик DeepState.
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что о новой мобилизации «вообще никто не разговаривает», когда его спросили, достаточно ли у Минобороны добровольцев или для продолжения войны потребуются новые мобилизованные.