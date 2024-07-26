Война Восемьсот восемьдесят четвертый день. Хроника «Медузы»

Карта боев на 26 июля

Российское наступление на широкой линии фронта продолжается. На этой неделе ВС РФ пробили новую брешь в украинской обороне — и теперь угрожают снабжению ВСУ на самом сложном участке

Важным событием минувшей недели стал захват ВС РФ села Прогресс на Покровском направлении. Российская армия создала угрозу главной линии снабжения ВСУ в Часовом Яре и Торецке. И это не единственный успех ВС РФ за короткий отрезок времени.

Как развивается российское наступление в Торецкой агломерации, на Купянском и Харьковском направлениям, а также в районе Угледара? Рассказываем в нашей свежей военной сводке. На интерактивной карте «Медузы» можно изучить все последние эпизоды, определяющие ход боевых действий.

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Российская армия пробила новую брешь в украинской обороне. Под угрозой — снабжение сил ВСУ на самом сложном участке фронта И это не единственный успех ВС РФ за неделю. Карта боев на 26 июля

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