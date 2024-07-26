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Война Восемьсот восемьдесят четвертый день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 25 июля читайте здесь.
Новые материалы «Медузы», связанные с войной:
- Российская армия пробила новую брешь в украинской обороне. Под угрозой — снабжение сил ВСУ на самом сложном участке фронта. И это не единственный успех ВС РФ за неделю. Карта боев на 26 июля.
- ВСУ держат оборону Торецка. Местных жителей эвакуируют прямо под российскими обстрелами. Фотографии.
Карта боев на 26 июля
Российское наступление на широкой линии фронта продолжается. На этой неделе ВС РФ пробили новую брешь в украинской обороне — и теперь угрожают снабжению ВСУ на самом сложном участке
Важным событием минувшей недели стал захват ВС РФ села Прогресс на Покровском направлении. Российская армия создала угрозу главной линии снабжения ВСУ в Часовом Яре и Торецке. И это не единственный успех ВС РФ за короткий отрезок времени.
Как развивается российское наступление в Торецкой агломерации, на Купянском и Харьковском направлениям, а также в районе Угледара? Рассказываем в нашей свежей военной сводке. На интерактивной карте «Медузы» можно изучить все последние эпизоды, определяющие ход боевых действий.
Главные новости ночи и утра
- Российские войска в ночь на 26 июля нанесли удар по Украине, применив 22 ударных беспилотника «Шахед». Как заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, силы ПВО сбили 20 дронов в Херсонской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях.
- Кроме того, российские войска нанесли по Донецкой области удар баллистической ракетой, выпущенной из комплекса «Искандер-М». Украинские СМИ опубликовали фотографию из Краматорска, на снимке виден густой черный дым, поднимающийся в небо. Связано ли это с ракетным ударом, неизвестно. Региональные власти сообщения о взрыве в Краматорске пока не комментировали.
- «Укрэнерго» заявила, что российские беспилотники ударили по энергетическим объектам в Житомирской и Черниговской областях. Без электроэнергии остались потребители в Житомирской области. К утру подачу энергии восстановили, добавили в компании. В Черниговской области под удар попали объект инфраструктуры и жилое общежитие в городе Нежин, ранен один мирный житель. В Днепропетровской области при атаке дронов-камикадзе повреждена инфраструктура в Никополе, Марганецкой и Красногригоревской общинах, пострадавших нет.
- В ночь на 26 июля в аннексированном Крыму были слышны взрывы. Местные власти объявляли ракетную опасность в регионе. Украинский телеграм-канал «Крымский ветер» сообщал о «прилетах» в районе Новофедовки, Окуневки и Симферополя. По свидетельству очевидцев, в Новофедовке возник пожар на военном аэродроме «Саки», там был поражен склад с боеприпасами.
- Минобороны РФ ничего не сообщало о ночных инцидентах в Крыму. По данным военного ведомства, за ночь силы ПВО лишь перехватили и уничтожили четыре беспилотника над Ростовской областью и еще два — над Курской.
Что еще:
- Россиянина Евгения Серебрякова, подозреваемого в подрыве автомобиля военного на севере Москвы, доставили из Турции в Москву. ФСБ распространила через государственные СМИ видео, на котором задержанный признается в совершении преступления. Серебряков рассказывает, что в феврале 2023 года он «инициативно вышел» на администратора некого паблика (его название вырезано) «с целью сотрудничества со спецслужбами Украины». По его словам, он начал общаться с неким Ильей — предположительно сотрудником СБУ — и однажды встретился с ним в Стамбуле. После этого Серебряков забрал компоненты взрывного устройства в Рузском районе, а Илья «предложил ликвидировать офицера». Собрав взрывное устройство, Серебряков заложил его под автомобиль. Он утверждает, что ему обещали украинское гражданство и вознаграждение в размере от 10 до 20 тысяч долларов.
- Белорусский государственный канал «Беларусь 1» опубликовал 17-минутный сюжет под названием «Исповедь немецкого террориста». В репортаже показан гражданин Германии Рико Кригер, которого месяц назад белорусский суд приговорил к смертной казни по делу о взрыве на железнодорожной станции под Минском. Как утверждалось, он осуществил теракт по заданию кураторов из Службы безопасности Украины. В ходе интервью Кригер рассказывает, что ощущает «тотальную брошенность» — немецкое правительство ничего для него не делает и только семья пытается за него бороться. В конце он плачет и просит прощения и помилования у Александра Лукашенко.