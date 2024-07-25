В Днепре задержали подозреваемого в убийстве бывшего депутата Рады Ирины Фарион

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Днепре задержан подозреваемый в убийстве бывшего депутата Верховный Рады Ирины Фарион.

По его словам, задержанному 18 лет.

«Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил мне о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион. Операция по задержанию была очень непростой. В течение этих дней над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб», — заявил президент Украины.

Зеленский добавил, что необходимые следственные действия и экспертизы продолжаются.

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что 18-летний подозреваемый — житель Днепра. По версии следствия, в ходе подготовки к преступлению он арендовал как минимум три квартиры во Львове. «Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок — только исполнитель», — сообщил Клименко.

Украинские СМИ опубликовали фото подозреваемого, полученное от источников в правоохранительных органах. Как утверждается, задержанного зовут Вячеслав Зинченко.

Покушение на Ирину Фарион произошло вечером 19 июля около ее собственного дома во Львове — ей выстрелили в голову. Когда приехала скорая, Фарион была еще жива, но через несколько часов умерла в больнице. Нападавший с места убийства скрылся.

МВД Украины объявило в розыск подозреваемого и опубликовало его фотографию. Полиция описывала подозреваемого как мужчину в возрасте около 20 лет, 170–180 сантиметров роста, худощавого телосложения.

«Суспiльне» со ссылкой на источники в правоохранительных органах писало, что, по версии следствия, убийство Фарион было заказным, а подготовка к нему велась не менее месяца.

Вечером 24 июля в телеграм-канале, предположительно связанном с неонацистской организацией «National Socialism/White Power» (NS/WP), появился «Манифест украинского автономного революционного расиста». Его автор, представленный как «автономный соратник», заявил, что берет на себя ответственность за убийство экс-депутата. Автор в своем «манифесте» называет Фарион «врагом Украины и расовой предательницей».

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