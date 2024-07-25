Неонацисты NS/WP заявили, что Ирину Фарион убил «автономный соратник». И опубликовали видео, на котором кричит женщина. Полиция проверяет запись

В телеграм-канале «Oderint dum metuant», предположительно связанном с неонацистской организацией «National Socialism/White Power» (NS/WP), вечером 24 июля опубликовали «Манифест украинского автономного революционного расиста». Его автор, представленный как «автономный соратник», заявил, что берет на себя ответственность за убийство бывшего депутата Верховной Рады Украины Ирины Фарион во Львове. Первыми внимание на публикацию обратили правые и левые активисты, пишет телеграм-канал Astra.

«Oderint dum metuant» — закрытый телеграм-канал, в котором состоят чуть более четырех тысяч человек. Канал создан 27 апреля. В него можно попасть по прямой ссылке, опубликованной в телеграм-канале NS/WP. Этот канал, в свою очередь, создан 23 апреля 2022 года. То есть за два дня до того, как ФСБ России объявила, что задержала участников NS/WP, подозреваемых в том, что они якобы по заказу Службы безопасности Украины готовили убийство пропагандиста Владимира Соловьева. В апреле 2024 года ФСБ России сообщила, что задержала двух 17-летних участников NS/WP, подозреваемых в подготовке теракта в Воронеже.

В «манифесте», в частности, утверждается: «Я беру на себя ответственность за ликвидацию врага Украины и расовой предательницы Ирины Фарион, мы доберемся до врагов украинцев и всей расы в целом!»

Также в телеграм-канале «Oderint dum metuant» опубликовали четырехминутное видео, в конце которого, предположительно, показаны кадры, сделанные во дворе дома, где убили Ирину Фарион. Запись из двора продолжается около 10 секунд, на ней почти ничего не видно, поскольку объектив закрывает палец, при этом слышен женский крик. В самом конце этого эпизода можно заметить несколько автомобилей, стоящих во дворе. Astra сравнила отрывок из видео с фотографиями, сделанными на месте убийства Фарион, и обнаружила совпадения между автомобилями на фото и видео.

Представитель Национальной полиции Украины Елена Бережная заявила «РБК-Украина», что «полиция анализирует видео и изучает его на предмет, представляет ли оно интерес для следствия». Пресс-секретарь главы МВД Украины Марьяна Рева, в свою очередь, сказала «Украинской правде», что видео исследуют специалисты криминального анализа. «Когда будет окончательный вывод, сообщим», — добавила Рева.

На бывшего депутата Верховной Рады Ирину Фарион напали вечером 19 июля возле ее дома во Львове, преступник выстрелил ей в голову. Пострадавшую госпитализировали, через несколько часов она умерла в больнице. МВД Украины 22 июля объявило в розыск молодого мужчину в возрасте около 20 лет, которого подозревают в причастности к убийству. Подозреваемого перед убийством видели несколько раз у дома Фарион. Источник телеканала «Суспiльне» в правоохранительных органах говорил, что убийство Фарион было заказным, его готовили не менее месяца, у преступника могли быть сообщники.

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Во Львове убита бывший депутат Рады Ирина Фарион. Главное

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Во Львове убита бывший депутат Рады Ирина Фарион. Главное