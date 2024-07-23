«Суспiльне»: убийство бывшего депутата Рады Ирины Фарион готовили не менее месяца, у преступника могли быть сообщники

Следствие считает, что убийство бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион во Львове было заказным. Об этом сообщило украинское издание «Суспiльне» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По версии следствия, подготовка к покушению длилась не менее месяца. Источники издания сообщили, что у исполнителя преступления могут быть сообщники. Как они были вовлечены в покушение, пока не сообщается.

Следствие также установило, что подозреваемый в убийстве политика впервые попал на камеры видеонаблюдения 11 июля. Мужчина приходил во двор, где жила Фарион, каждый будний день в одинаковой одежде. Он также носил с собой небольшую сумку, в которой, предположительно, было оружие. О том, из какого оружия стреляли в бывшего депутата, пока не сообщалось, так как продолжаются необходимые экспертизы.

Собеседники издания в правоохранительных органах отметили, что исполнитель убийства «действовал профессионально и просчитал все варианты развития событий». В частности, во время покушения камеры наружного наблюдения в районе, где жила политик, не работали из-за отключения электричества.

Покушение на Ирину Фарион произошло вечером 19 июля около ее собственного дома во Львове — ей выстрелили в голову. Когда приехала скорая, Фарион была еще жива, но через несколько часов умерла в больнице. Нападавший с места убийства скрылся.

МВД Украины объявило в розыск подозреваемого в причастности к убийству Фарион и опубликовало его фотографию. Полиция описывает подозреваемого как мужчину в возрасте около 20 лет, 170–180 сантиметров роста, худощавого телосложения. Соседи Ирины Фарион рассказывали, что видели подозреваемого каждый день в течение двух недель до убийства. По их словам, он сидел на лавочке и наблюдал. На вопрос, откуда он, мужчина сказал соседям, что из Тернополя.

Читайте также

Во Львове убита бывший депутат Рады Ирина Фарион. Главное

Читайте также

Во Львове убита бывший депутат Рады Ирина Фарион. Главное