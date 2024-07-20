Во Львове убита бывший депутат Рады Ирина Фарион. Главное

Roman Baluk / Reuters / Scanpix / LETA

Украинский политик и профессор погибла в результате покушения, совершенного вечером 19 июля во Львове. Преступник выстрелил в 60-летнего политика около 19:30 возле дома на улице Масарика, где жила Фарион. Потерпевшую госпитализировали с проникающим огнестрельным ранением головы в крайне тяжелом состоянии. Около 23:00 врачи сообщили, что Фарион сделали операцию, она находится в состоянии комы, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Меньше чем через полчаса врачи сообщили, что Фарион умерла. «Сердце пациентки не выдержало», — сообщила глава анестезиологической службы Первого медицинского объединения Львова Наталья Матолинец. «Медики сделали все возможное, но ранение было несовместимо с жизнью», — заявил глава Львова Андрей Садовый. «Очень жаль, но, несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось», — сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.

Покушение на Ирину Фарион совершил молодой мужчина. Преступник выстрелил в политика, когда она вышла из подъезда своего дома. «Был выстрел в висок. Стрелка видели соседи, был в перчатках и оружие было без глушителя», — заявила львовская журналистка Марта Олиярник, первая сообщившая о покушении на Фарион. Нападавший скрылся, в городе объявлен план «Перехват». По информации украинских СМИ, на вид преступнику около 20-25 лет. Как сообщает «Львов.медиа», свидетели утверждают, что у подъезда Фарион в течение двух недель видели молодого мужчину в возрасте около 20 лет. Украинский телеграм-канал «Говорить Великий Львів» опубликовал фотографию, на которой, как утверждается, показан предполагаемый стрелок (эта информация не подтверждена).

После покушения на Ирину Фарион в Украине возбудили уголовное дело. Как сообщил офис генпрокурора Украины, расследование начали «по факту покушения на умышленное убийство общественного деятеля», а затем переквалифицировали на статью об умышленном убийстве (часть 1 статьи 115 УК Украины). Полиция разыскивает подозреваемого. Украинские СМИ сообщали, что вскоре после покушения на Фарион в нескольких километрах от места преступления произошла стрельба, но в МВД заявили, что случившееся не связано с делом Фарион.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил покушение на Ирину Фарион. «Очевидно, что любое насилие заслуживает лишь осуждения и каждый, кто виновен в этом нападении, должен понести полную ответственность», — заявил он после покушения на политика. На момент публикации этой заметки информацию о смерти Фарион Зеленский не комментировал.

Ирина Фарион за свою карьеру неоднократно попадала в скандалы из-за своих высказываний, в последний раз — в ноябре 2023 года. Тогда Фарион заявила в телеинтервью, что не считает украинцами военнослужащих ВСУ, которые говорят по-русски. После этого ее начали активно критиковать, в том числе военные. Фарион также опубликовала в телеграм-канале письмо студента из Крыма Максима Глебова, поддержавшего ее позицию, и раскрыла его данные, после чего его задержали российские полицейские. Служба безопасности Украины возбудила против Фарион уголовное дело, а университет «Львовская политехника» уволил ее с поста профессора (суд восстановил ее в должности в мае 2024 года).

В России в отношении Фарион еще в 2015 году возбудили уголовное дело по статьям о подстрекательстве к убийству и возбуждении ненависти. Следственный комитет РФ заявил, что в октябре 2014 года Фарион на митинге в Киеве публично «выступила с деструктивными и насильственными призывами к действиям, побуждающим уничтожать Россию как государство и русских как группу лиц по национальному признаку». 14 октября 2014 года Фарион участвовала в марше УПА. Выступая на марше, Фарион призвала «уничтожить Москву».