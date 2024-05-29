Суд во Львове восстановил Ирину Фарион на посту профессора Львовской политехники. Ее уволили после слов о бойцах ВСУ, говорящих по-русски
Львовский апелляционный суд постановил восстановить доктора филологических наук Ирину Фарион в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук университета «Львовская политехника».
Как сообщает «Суспiльне», суд постановил взыскать в пользу ученой средний заработок за период вынужденного прогула с 24 ноября 2023 года по 29 мая 2024 года в размере 123,9 тысячи гривен (2780 евро).
Ирина Фарион, отвечая на вопрос журналистов, собирается ли она вернуться в университет, сказала, что думает об этом.
Постановление апелляционного суда может быть обжаловано в Верховном суде Украины.
Ирина Фарион в ноябре 2023 года заявила в телеинтервью, что не считает украинцами военнослужащих ВСУ, которые говорят на русском языке. Фарион также опубликовала в телеграм-канале письмо студента из Крыма Максима Глебова, поддержавшего ее позицию, и раскрыла его данные, после чего его задержали российские полицейские. Вскоре после этого Служба безопасности Украины начала уголовное производство в отношении Фарион, а «Львовская политехника», где она работала, расторг с ней трудовой контракт.