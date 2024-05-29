Суд во Львове восстановил Ирину Фарион на посту профессора Львовской политехники. Ее уволили после слов о бойцах ВСУ, говорящих по-русски

Львовский апелляционный суд постановил восстановить доктора филологических наук в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук университета «Львовская политехника».

Как сообщает «Суспiльне», суд постановил взыскать в пользу ученой средний заработок за период вынужденного прогула с 24 ноября 2023 года по 29 мая 2024 года в размере 123,9 тысячи гривен (2780 евро).

Ирина Фарион, отвечая на вопрос журналистов, собирается ли она вернуться в университет, сказала, что думает об этом.

Постановление апелляционного суда может быть обжаловано в Верховном суде Украины.

Ирина Фарион в ноябре 2023 года заявила в телеинтервью, что не считает украинцами военнослужащих ВСУ, которые говорят на русском языке. Фарион также опубликовала в телеграм-канале письмо студента из Крыма Максима Глебова, поддержавшего ее позицию, и раскрыла его данные, после чего его задержали российские полицейские. Вскоре после этого Служба безопасности Украины начала уголовное производство в отношении Фарион, а «Львовская политехника», где она работала, расторг с ней трудовой контракт.

Против Фарион протестовали студенты

Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что не считает украинцами русскоязычных бойцов ВСУ. Студенты львовского вуза, где она читает лекции, требуют ее отставки Шестьсот тридцатый день войны. Фотографии

Против Фарион протестовали студенты

Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что не считает украинцами русскоязычных бойцов ВСУ. Студенты львовского вуза, где она читает лекции, требуют ее отставки Шестьсот тридцатый день войны. Фотографии