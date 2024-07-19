Во Львове совершено покушение на бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион

На бывшего депутата Верховной рады Украины, доктора филологических наук Ирину Фарион совершили покушение во Львове вечером 19 июля. Об этом в фейсбуке сообщила львовская журналистка и телеведущая канала «Эспрессо» Марта Олиярник.

По ее данным, вооруженное нападение на 60-летнюю Фарион совершили на улице Масарика, возле дома 3. По информации украинских медиа, Фарион живет на этой улице. СМИ сообщают, что на Фарион напал молодой мужчина лет 20-25, он выстрелил в нее, когда она вышла из дома. По словам свидетелей, у подъезда Фарион в течение двух недель видели молодого мужчину в возрасте около 20 лет, сообщает «Львов.медиа».

«Был выстрел в висок. Стрелка видели соседи, был в перчатках и оружие было без глушителя», — заявила Олиярник.

В украинском националистическом объединении «Свобода», в котором состоит Ирина Фарион, подтвердили «Би-би-си», что на политика совершили покушение во Львове.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил, что Ирина Фарион находится в тяжелом состоянии. Скорая помощь госпитализировала Фарион. Телеграм-канал Zahidwtf 24/7 опубликовал фотографию, предположительно, снятую, когда медработники забирали Фарион после покушения.

В больнице Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова сообщили УНИАН, что женщина, госпитализированная около 20:00 с огнестрельным ранением, находится в реанимации, она в тяжелом состоянии. В больнице не раскрыли имя пострадавшей.

Полиция Львовской области сообщила, не называя имен, что в 19:30 в МВД поступило сообщение о том, что мужчина, личность которого устанавливается, стрелял на улице Масарика в 60-летнюю жительницу Львова. Пострадавшая госпитализирована с огнестрельным ранением головы, заявили в полиции. Правоохранительные органы ищут стрелка.

Украинские СМИ опубликовали видеозаписи, снятые на месте преступления.

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что нападение на Ирину Фарион «квалифицировано как покушение на умышленное убийство». «Состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь. Полиция, другие необходимые службы работают на месте стрельбы», — заявил он.

В офисе генпрокурора Украины заявили, что ведется расследование «по факту покушения на умышленное убийство общественного деятеля, бывшего народного депутата Украины VII созыва» (часть 2 статьи 15, часть 1 статьи 115 УК Украины). В ведомстве добавили, что потерпевшая находится в больнице с проникающим огнестрельным ранением головы в крайне тяжелом состоянии.

Покушение на Ирину Фарион прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский: «Все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ задействованы, чтобы установить обстоятельства этого преступления. Врачи борются за жизнь Ирины Фарион. Очевидно, что любое насилие заслуживает лишь осуждения и каждый, кто виновен в этом нападении, должен понести полную ответственность».

Ирина Фарион — политик из Львова, доктор филологических наук, депутат Верховной рады Украины в 2012–2014 годах. Выступает за полный отказ от использования русского языка в Украине. За свою карьеру неоднократно попадала в скандалы, чаще всего связанные с ее резкими высказываниями.

Ирина Фарион в ноябре 2023 года заявила в телеинтервью, что не считает украинцами военнослужащих ВСУ, которые говорят на русском языке. Фарион также опубликовала в телеграм-канале письмо студента из Крыма Максима Глебова, поддержавшего ее позицию, и раскрыла его данные, после чего его задержали российские полицейские. Вскоре после этого Служба безопасности Украины начала уголовное производство в отношении Фарион, а «Львовская политехника», где она работала, расторгла с ней трудовой контракт. В мае 2024 года суд во Львове восстановил Ирину Фарион на посту профессора Львовской политехники.

Во Львове проходили протесты против Фарион

Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что не считает украинцами русскоязычных бойцов ВСУ. Студенты львовского вуза, где она читает лекции, требуют ее отставки Шестьсот тридцатый день войны. Фотографии

Во Львове проходили протесты против Фарион

Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что не считает украинцами русскоязычных бойцов ВСУ. Студенты львовского вуза, где она читает лекции, требуют ее отставки Шестьсот тридцатый день войны. Фотографии