Украинский политик Ирина Фарион умерла в больнице после покушения, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на врачей. Фарион было 60 лет.

Ирина Фарион, 8 мая 2013 года Roman Baluk / Reuters / Scanpix / LETA

Информацию подтвердил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий. «Очень жаль, но, несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось», — сообщил он.

На бывшего депутата Верховной рады Украины Ирину Фарион совершили покушение во Львове вечером 19 июля. На политика напали возле ее дома на улице Масарика. Преступник выстрелил из пистолета в голову Фарион. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, врачи сделали ей операцию.

Полиция ищет нападавшего.