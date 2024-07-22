Полиция Украины опубликовала фото подозреваемого в убийстве бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион
МВД Украины объявило в розыск подозреваемого в причастности к убийству бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион.
В сообщении МВД разыскиваемый описан как мужчина в возрасте около 20 лет, 170–180 сантиметров роста, худощавого телосложения.
Фото подозреваемого, обнародованное полицией, ранее публиковали украинские издания и телеграм-каналы. Соседи Ирины Фарион, убитой во дворе своего дома, рассказывали, что видели подозреваемого каждый день в течение двух недель до убийства. По их словам, он сидел на лавочке и наблюдал. На вопрос, откуда он, мужчина сказал соседям, что из Тернополя. Однако детально описать внешность подозреваемого свидетели затруднились. По их словам, тот постоянно был в закрытой одежде, шляпе, очках и красных перчатках.
Такая же ориентировка приводится в сообщении МВД Украины. В нем говорится, что на момент совершения преступления подозреваемый был в спортивных штанах темного цвета, черной кофте с красной футболкой поверх нее и панаме темного цвета, а на руках у него были красные перчатки.
В МВД попросили всех, у кого есть информация о подозреваемом, звонить по указанным телефонам и не пытаться самостоятельно задержать его.
На бывшего депутата Верховной Рады Ирину Фарион напали вечером 19 июля около собственного дома во Львове — ей выстрелили в голову. Когда приехала скорая, Фарион была еще жива, но через несколько часов она умерла в больнице. Мотивы убийства официально не назывались. Подозреваемый с места убийства скрылся.
Фарион — уроженка Львова и доктор филологии. В 2006 году она стала депутатом Львовского областного совета, а в 2012-м была избрана в Верховную Раду. За время политической карьеры Фарион неоднократно высказывалась на тему запрета русского языка в Украине. В ноябре 2023 года Фарион заявила, что не считает украинцами военнослужащих ВСУ, которые продолжают говорить по-русски. После этого ее подвергли критике — в том числе, и сами военные. Кроме того, Фарион опубликовала письмо студента из Крыма, поддержавшего ее позицию, и раскрыла его имя. После этого, как сообщала «Украинская правда», его задержали. Украинские студенты начали протестовать, и университет «Львовская политехника» уволил Фарион, но в мае 2024 года она была восстановлена по решению суда.