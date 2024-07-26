Дмитрий Скурихин, осужденный за «дискредитацию» армии, вышел из колонии. Он наносил на фасад своего магазина антивоенные надписи

Предприниматель Дмитрий Скурихин из Ленинградской области, расписывавший свой магазин антивоенными надписями и осужденный по делу о повторной «дискредитации» российской армии, вышел на свободу из колонии, сообщает петербургская «Бумага».

В августе 2023 года Ломоносовский районный суд Ленинградской области приговорил Скурихина к году и шести месяцам колонии общего режима по части 1 статьи 280.3 УК. Срок он отбывал в исправительной колонии № 5 в поселке Металлострой.

На выходе из колонии Скурихина встретила его семья и журналисты, пишет «Бумага».

У Дмитрия Скурихина был свой магазин в селе Русско-Высоцкое. На его фасаде он несколько лет вывешивал политические лозунги — в поддержку Навального, против фальсификации выборов, а затем и антивоенные. После начала полномасштабного вторжения на фасаде его магазина появилась надпись «Мир Украине, свободу России». Позже он добавил туда названия украинских городов, пострадавших от российских обстрелов.

В мае 2022 года Скурихина оштрафовали на 45 тысяч рублей по протоколу о «дискредитации» российской армии из-за антивоенного ролика, который он опубликовал в своем телеграм-канале. В годовщину начала войны в феврале 2023 года Скурихин вышел к магазину с плакатом «Прости, Украина». На следующее утро его задержали, а затем обвинили в повторной «дискредитации» армии и отправили в СИЗО. В апреле суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

В июне 2023 года восемь мужчин, приехавших к магазину ночью, закрасили надписи на его фасаде краской.

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