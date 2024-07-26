Евгения Серебрякова, подозреваемого в подрыве машины офицера ГРУ, доставили из Турции в Москву

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в ночь на 26 июля, что Евгения Серебрякова, подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы, доставили из Турции в Москву.

Серебрякова задержали в турецком Бодруме «в результате скоординированной по каналам Интерпола работы правоохранительных органов двух стран», сообщила Волк. В России его передали Следственному комитету.

РИА Новости опубликовало видео, на котором Серебряков, сидящий за столом, смотрит в камеру, представляется и говорит, что он в феврале 2023 года «инициативно вышел» на администратора некого паблика (его название вырезано) «с целью сотрудничества со спецслужбами Украины». По его словам, он начал общаться с неким Ильей — предположительно сотрудником СБУ — и однажды встретился с ним в Стамбуле. После этого Серебряков забрал компоненты взрывного устройства в Рузском районе, а Илья «предложил ликвидировать офицера». Собрав взрывное устройство, Серебряков заложил его под автомобиль. Он утверждает, что ему обещали украинское гражданство и вознаграждение в размере от 10 до 20 тысяч долларов.

В связи с подрывом автомобиля СК возбудил дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30 и часть 2 статьи 105 УК) и о незаконном приобретении взрывчатых веществ (часть 1 статьи 222.1 УК).

В Москве на Синявинской улице 24 июля взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, в который садились два пассажира, как минимум один из них серьезно пострадал при взрыве. По данным СМИ, машина принадлежала Андрею Торгашову. «Коммерсант» называл его офицером ГРУ. «Агентство» выяснило, что Торгашов работает в штаб-квартире Главного управления Генштаба Минобороны и живет на Синявинской улице.

Глава МВД Турции вечером того же дня сообщил о задержании подозреваемого в подрыве автомобиля. Им оказался Евгений Серебряков 1995 года рождения, уроженец Волгоградской области, как утверждают в российском МВД. Московский суд заочно арестовал Серебрякова по обвинению в покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ. Серебряков был также объявлен в международный розыск.

По данным «Агентства», Серебряков выступал против войны в Украине еще до полномасштабного вторжения войск РФ в феврале 2022 года и участвовал в антивоенном митинге в Москве в 2014 году. Из утечек следует, что он работал в Промсвязьбанке, банке «Зенит» и банке «Открытие», писало «Агентство».

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