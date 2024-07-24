В Москве взорвали машину офицера ГРУ. Следствие ищет «украинский след». Киев свою причастность отрицает
На севере Москвы утром 24 июля взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, предположительно принадлежащий офицеру ГРУ. Взрыв произошел во дворе дома на Синявинской улице в 6:29 утра. В салоне автомобиля находилась семейная пара, сообщил телеграм-канал Mash. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что сдетонировал некий предмет, установленный в автомобиле. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник, взрывное устройство мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте находилось под водительским сиденьем. Пострадали два человека, владелец автомобиля и его пассажир, сообщили в Следственном комитете РФ. Пострадавших госпитализировали. Телеграм-каналы Baza и «112», близкие к правоохранительным органам, сообщили, что в результате взрыва пострадавшему мужчине оторвало обе ступни, у женщины рваные раны лица. Их увезли в Боткинскую больницу.
Телеграм-канал Shot, связанный с таблоидом Life, распространил фотографии, сделанные после взрыва. На одной из них, в частности, видно, как пострадавшего, укрытого одеялом, заносят в машину скорой помощи. Одеяло могли использовать, чтобы скрыть ранения.
Момент взрыва попал на видео. Смонтированную 43-секундную видеозапись распространили российские телеграм-каналы. Кто снял ролик, неясно. На записи, снятой с высоты, видно, как мужчина в белой рубашке кладет вещи на заднее сиденье серебристого внедорожника. Затем видно, как автомобиль стоит с закрытыми дверьми, после чего происходит взрыв. На записи не показано, когда владелец машины и пассажирка садятся в салон. После взрыва к водительскому сиденью, вероятно, подходит пассажирка, водитель в это время сидит за рулем, в его руках видно что-то белое. Shot пишет, что сразу после взрыва офицер оказал себе первую помощь: снял рубашку и перетянул ею ноги.
Автомобиль принадлежит полковнику Генштаба Вооруженных сил РФ, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. «Владелец машины — полковник, руководитель одного из подразделений Генштаба», — сказал собеседник агентства. Он не назвал имя пострадавшего. Газета «Коммерсант», в свою очередь, утверждает, что пострадал 49-летний майор, который, предположительно, служит в ГРУ и отвечает в своей части за средства защищенной связи. По информации издания, офицер находится в крайне тяжелом состоянии.
Российские СМИ, в том числе «Коммерсант» и «Московский комсомолец», сообщили, что в автомобиле находился Андрей Торгашов и его жена Майя. При этом телеграм-канал Astra утверждал, что Торгашов работает заместителем начальника передающего радиоцентра воинской части спутниковой связи 33790 в Московской области. Но жена замначальника этой части (ее имя не приводится) заявила телеканалу «360», что с ее мужем все в порядке. Вскоре Андрей Торгашов из части 33790 заявил RT, что не имеет отношения к автомобилю и к району, где произошел взрыв: «Никогда в жизни не было Land Cruiser и не будет, наверное. Я даже не проживаю в том районе». По данным «Агентства», Торгашов, согласно утечкам, прописан в ЗАТО Восход в Подмосковье, где расположена воинская часть 33790.
После заявлений Торгашова газета «Коммерсант» исправила свое сообщение, убрав утверждение, что при взрыве пострадал Андрей Торгашов. По данным телеграм-канала Baza, в момент взрыва в автомобиле находился тезка Андрея Торгашова (у них совпадают и имя, и фамилия), но он не связан с воинской частью спутниковой связи, хотя тоже служит в Вооруженных силах РФ. «360» отметил, что у двух Торгашовых совпадает год рождения — 1974, — но их отчества отличаются.
При взрыве пострадал Андрей Торгашов, служащий в воинской части ГРУ, утверждает «Агентство». Согласно утечкам, которые изучили журналисты, в 2016 году этот Андрей Торгашов получал доход в воинской части 45807 как старший офицер направления. Часть 45807 расположена в доме 76б по Хорошевскому шоссе, где находится комплекс зданий ГРУ. Андрей и Майя Торгашовы, выяснило издание, живут на Синявинской улице, где произошел взрыв, кроме того, Андрей Торгашов — собственник серебристой Toyota Land Cruiser Prado 2009 года выпуска. Во время пандемии коронавируса Майя Торгашова получала пропуск на этот автомобиль. «Агентство» позвонило Торгашову и его жене. Майя Торгашова попросила не звонить и положила трубку, у самого офицера включен автоответчик.
Телеграм-канал Mash, близкий к силовым структурам, распространил несколько видеозаписей, которые, как утверждается, сняли в момент установки взрывного устройства в автомобиле и вскоре после этого. На одной записи, снятой с высоты (как и в случае с записью взрыва), как утверждается, показан момент установки взрывчатки. Судя по тому, что запись дергается, это не видео с камеры наблюдения, но кто снял ролик, неясно. Подлинность видео не подтверждена. На записи видно, как к автомобилю, стоящему на парковке, подходит мужчина в светлой одежде, ложится на землю и что-то делает возле водительского сиденья. Как предполагает телеграм-канал, он устанавливает взрывчатку. Mash пишет, что это случилось за несколько часов до взрыва, в 2:28 ночи.
На другой видеозаписи, как утверждает Mash, показан тот же мужчина, но уже после установки взрывчатки. Оператор, снимавший видео, передвигает камеру, чтобы мужчина оставался в кадре; кто автор записи, неясно. В ролике виден мужчина в светлой одежде, на его голове кепка, в руках рюкзак. По данным Mash, человек, попавший на запись, около 11 минут находился на детской площадке возле автомобиля, в котором была заложена бомба.
Еще на одной видеозаписи Mash, снятой, как утверждается, в 2:42 ночи, мужчина покидает детскую площадку. На этой записи, пишет телеграм-канал, лицо человека попало в кадр. Действительно ли этот человек причастен к установке взрывного устройства, неизвестно.
Следственный комитет РФ сообщил, что возбудил уголовное дело «в связи с инцидентом, произошедшим на улице Синявинской». В СК не уточнили, по какой статье ведут расследование. По данным «Коммерсанта», дело возбудили по статьям 30 и 105 Уголовного кодекса (покушение на убийство), впоследствии его могут переквалифицировать на статью о теракте. Источник «Интерфакса» сообщил, что «следствие отрабатывает все версии, в том числе версию об „украинском следе“». РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что одна из версий взрыва — «связанное с профессиональной деятельностью покушение». «Коммерсант», в свою очередь, отмечает, что данные о пострадавшем офицере появились в интернете задолго до покушения, что «могло помочь злоумышленникам в выборе жертвы». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что пока преждевременно говорить о каких-то предварительных результатах расследования.
Следователи установили личность подозреваемого, сообщил Следственный комитет. «Также установлен и осматривается следователями автомобиль, на котором подозреваемый приехал к месту совершения преступления», — заявили в ведомстве. Как сообщил телеграм-канал «112», преступник покинул Россию и улетел в Турцию. Источник телеграм-канала утверждает, что, по предварительным данным, подозреваемый действовал по заданию украинских спецслужб. Директор ФСБ Александр Бортников подтвердил Shot, что подозреваемый сбежал в Турцию. «Работаем с турками», — сказал глава ФСБ, отвечая на вопрос, удастся ли экстрадировать в Россию подозреваемого.
Украина отрицает свою причастность к подрыву автомобиля. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал в эфире The Breakfast Show, что Киев не имеет отношения к случившемуся. «Насколько я понимаю, там неисправное оборудование стояло. Не имеем, понятное дело, никакого отношения к этому», — заявил Подоляк.