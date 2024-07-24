В Москве утром 24 июля на улице Синявинской взорвался автомобиль, пострадал владелец машины и пассажир. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета. Телеканал РЕН ТВ и телеграм-канал Baza пишут, что взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что на одной из парковок взорвался «неустановленный предмет», который был заложен в автомобиле. Она подтвердила, что пострадали два человека, их госпитализировали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, но по какой статьей, не уточняется.

Телеграм-канал Astra утверждает, что подорванный автомобиль принадлежит заместителю начальника передающего радиоцентра войсковой части спутниковой связи 33790 в Подмосковье Андрею Торгашову.

О том, что в машине был Андрей Торгашов, пишет телеграм-канал «МК: срочные новости». Канал не называет его военным.

По данным телеграм-каналов, пострадавшему мужчине в результате взрыва оторвало ноги.

В свою очередь Baza пишет, что во взорванном автомобиле находился офицер ГРУ. В результате взрыва мужчине оторвало ступни, утверждает канал. Вместе с ним в машине находилась женщина, у нее рваные раны лица. «Коммерсант» также сообщает, что пострадавший — офицер Минобороны, который служил в ГРУ и отвечал в своей части за средства связи.

РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что одна из версий взрыва — «связанное с профессиональной деятельностью покушение».