В Турции задержан подозреваемый в подрыве автомобиля офицера ГРУ в Москве

В Турции задержан гражданин России, подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве, сообщил глава МВД страны Али Ерликая.

Министр рассказал, что Турция получила запрос от представителей российского подразделения Интерпола в 10:30 утра (совпадает с московским временем). В запросе говорилось, что «гражданин России Евгений Серебряков совершил теракт», взорвав автомобиль в Москве, в результате чего пострадали два человека. В запросе также говорилось, что подозреваемый прибыл в Турцию на самолете Москва — Бодрум. Турецкая полиция установила, что Серебряков прибыл в аэропорт Бодрума в 9:40 утра.

Полицейские провинции Мугла на основе информации, полученной от России, задержали подозреваемого в Бодруме днем 24 июля. Али Ерликая опубликовал видео задержания.

Телеграм-канал Shot утверждает, что Евгений Серебряков — уроженец Волгоградской области, ему 30 лет.

Директор ФСБ Александр Бортников ранее сообщил, что подозреваемый в подрыве автомобиля сбежал в Турцию. Отвечая на вопрос, удастся ли экстрадировать подозреваемого в Россию, Бортников сказал, что российская сторона работает с Турцией.

Следственный комитет объявил в международный розыск фигуранта дела о подрыве машины в Москве, сообщили РИА Новости в суде. Следствие попросило суд заочно его арестовать.

На севере Москвы утром 24 июля взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, предположительно принадлежащий офицеру ГРУ. По данным СМИ, в результате взрыва пострадавшему мужчине оторвало обе ступни, у женщины рваные раны лица. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, автомобиль принадлежит полковнику Генштаба Вооруженных сил РФ (по информации «Коммерсанта», он майор). По данным «Агентства», при взрыве пострадал Андрей Торгашов, служащий в воинской части ГРУ. Следственный комитет РФ возбудил дело о покушении на убийство, но, как предполагают СМИ, его могут переквалифицировать на статью о теракте. Телеграм-канал Shot сообщил, что также идет расследование по статье о незаконном приобретении и хранении оружия.

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