Задержан бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков

ФСБ России объявила, что бывший заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков задержан по делу о коррупции, сообщает 26 июля «Интерфакс» со ссылкой на спецслужбу. 69-летний Булгаков помещен в ФКУ СИЗО-2 ФСИН России («Бутырка»).

В ФСБ, как и в Следственном комитете, заявили, что в отношении Булгакова расследуют уголовное дело «коррупционной направленности». Подробности дела не раскрываются. «С фигурантом проводятся необходимые следственные действия», — сообщили в СК.

В ФСБ не уточнили процессуальный статус Булгакова и других подробностей, отметив, что «проводятся следственные действия и оперативные мероприятия по установлению причин и условий, способствовавших противоправной деятельности».

Источники РИА Новости и ТАСС утверждают, что Булгакова подозревают в том, что он участвовал в системе поставки в войска некачественных сухпайков по завышенным ценам. Агентства сообщили, что, по версии следствия, Булгаков, используя служебное положение, лоббировал интересы «Грязинского пищевого комбината» в Липецкой области. В отношении руководства комбината расследуют дело по статье о присвоении имущества.

Булгаков подозревается в растрате в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Помимо Булгакова по делу проходят три человека. В апреле по делу о растрате арестовали топ-менеджеров «Грязинского пищевого комбината» Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову.

Дмитрий Булгаков занимал пост заместителя министра обороны РФ в 2008-2022 годах, он отвечал за материально-техническое обеспечение армии, а также за воинские перевозки, состояние и реконструкцию автомобильных и железных дорог, находящихся в пользовании Минобороны, пишет РБК. Булгакова отправили в отставку вскоре после начала мобилизации, отмечает телеграм-канал Faridaily. Официально сообщалось, что Булгаков уволен в связи с переходом «на другую работу». После отставки генерал работал в управлении генеральных инспекторов Минобороны РФ. Булгаков имеет звание Героя России, его удостоили этой награды в 2016 году — за логистическую операцию , пишет РИА Новости. Булгаков награжден различными государственными наградами, в том числе орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени. Дмитрий Булгаков находится под санкциями США, Евросоюза, Великобритании и других стран Запада из-за поддержки вторжения войск РФ в Украину.

В министерстве обороны РФ последние месяцы проводят кадровые чистки. В мае своего поста лишился министр обороны РФ Сергей Шойгу. Кроме того, начиная с апреля, следователи задержали по меньшей мере четырех генералов: это бывший замглавы Минобороны Тимур Иванов, начальник главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, начальник главного управления связи Минобороны РФ Вадим Шамарин и бывший командующий 58-й армией Иван Попов. Иванова, Кузнецова и Шамарина обвинили в получении взяток, Попова — в мошенничестве.

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