The Times: Великобритания планирует разработать дальнобойные ракеты, способные уничтожить ядерное оружие России

Великобритания рассматривает возможность разработать дальнобойные ракеты с радиусом действия 2000 миль (около 3200 километров), способные уничтожить , запущенное с территории России. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на дипломатические источники.

Великобритания, по данным издания, планирует работать над созданием оружия вместе с Германией. Ракеты планируют развернуть на немецкой территории, они заменят американские ракеты, которые появятся там с 2026 года. Дипломатический источник сообщил, что американское оружие станет «промежуточным звеном», пока Европа разрабатывает свои ракеты.

Франция, Италия, Польша и Германия ранее договорились совместно разрабатывать ракеты дальнего радиуса действия. Но, как пишет The Times, Германия пыталась убедить Великобританию начать совместную разработку оружия и, по данным источника, британская сторона согласилась.

Газета отмечает, что министры обороны Великобритании и Германии, возможно, обсудили этот вопрос на встрече, прошедшей в Берлине 24 июля. Источник в британских оборонных кругах заявил изданию, что стороны рассмотрели различные варианты, но не пришли к окончательному решению. Собеседник отметил, что Великобритания не решила, будет ли вступать в двустороннее или многостороннее партнерство.

Министры обороны Великобритании Германии подписали совместную декларацию, в которой упомянули, что будут работать «в области возможностей дальнего действия».

По словам дипломатического источника, недавние заявления президента РФ Владимира Путина и других чиновников указывают на то, что Россия снижает порог применения тактического ядерного оружия. «Это тревожное развитие событий», — сказал источник.

Белый дом сообщил ранее в июле, что в 2026 году США начнут «эпизодически» размещать в Германии дальнобойное оружие. Deutsche Welle отмечало, что в Германии впервые со времен холодной войны разместят системы вооружений, способные достичь территории России.

В Кремле говорили, что у России есть потенциал для сдерживания в случае размещения дальнобойных ракет США в Европе, но российские ракеты придется нацелить на столицы Европы. В МИД РФ допускали, что Россия в ответ на размещение американского оружия в Германии может развернуть ракеты, в том числе с «ядерным оснащением».

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