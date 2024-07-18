МИД РФ допустил развертывание ракет с «ядерным оснащением» в ответ на размещение американского оружия в Германии

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков не исключил, что Москва может развернуть ракеты, в том числе с «ядерном оснащением» в ответ на размещение американского оружия в Германии.

«Я не исключаю никакие варианты», — приводит его слова «Интерфакс». Где и какие именно ракеты могут быть развернуты, Рябков не уточнил.

11 июля Белый дом объявил, что США начнут «эпизодическое» размещение дальнобойного оружия на территории Германии. Дальнобойные огневые подразделения будут включать в себя ракеты SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие, «обладающее значительно большей дальностью, чем нынешние наземные огневые средства в Европе», говорилось в заявлении американской администрации. В МИД России тогда ответили, что Москва «без нервов, без эмоций будет вырабатывать прежде всего военный ответ на эту новую игру».

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус позже отмечал, что понимает опасения жителей Германии из-за планов по размещению американских дальнобойных ракет. Но Германии, по его мнению, необходимо «защищать себя настолько хорошо, насколько это возможно».

На территории Германии впервые со времен холодной войны будут размещены системы вооружений, способные достигать территории России, отмечало DW. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия обладает достаточным потенциалом для сдерживания в случае размещения дальнобойных ракет США в Европе, но ей придется нацелить свои ракеты на столицы европейских стран.