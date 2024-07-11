США впервые с холодной войны разместят в Германии дальнобойное оружие. Россия пообещала «военный ответ»

В 2026 году США начнут «эпизодическое» размещение дальнобойного оружия на территории Германии. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном на сайте Белого дома.

Дальнобойные огневые подразделения будут включать в себя ракеты SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие, «обладающее значительно большей дальностью, чем нынешние наземные огневые средства в Европе».

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российские военные «уже взяли в работу» сообщения Вашингтона. По его мнению, это «звено в эскалационном курсе, один из элементов запугивания, который сегодня является чуть ли не главной составляющей линии НАТО и США в российском направлении».

Рябков заявил, что Россия «без нервов, без эмоций будет вырабатывать прежде всего военный ответ на эту новую игру».

«Коммерсант» отмечает, что США не размещали такие комплексы наземного базирования на территории Европы с 1980-х годов. Deutsche Welle подчеркивает, что на территории Германии впервые со времен холодной войны будут размещены системы вооружений, способные достигать территории России.

По информации Der Spiegel, переговоры о размещении американского оружия велись между Вашингтоном и Берлином последние несколько месяцев в условиях секретности. При этом немецкие власти, по данным издания, настаивали на том, что американские комплексы были размещены именно в Германии, а не в другой европейской стране.

Министр обороны Германии Борис Писториус приветствовал договоренность с США о размещении дальнобойных систем на территории страны, отметив, что это означает необходимость для Германии самой инвестировать в подобные вооружения.

В конце июня президент России Владимир Путин заявил, что России нужно начать производство ракет средней и меньшей дальности и принимать решение о месте их размещения исходя из интересов безопасности страны в ответ на аналогичные действия США. Он отмечал, что в 2019 году США «под надуманным предлогом» вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и объявили, что будут производить такие ракетные системы. «Сегодня известно, что США не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения, в Данию. Совсем недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах. Неизвестно при этом, вывезли они оттуда эти ракеты или нет», — говорил Путин.

СССР и США подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в 1987 году, выполнив обязательства по нему за четыре года. В конце 2018 года США заявили, что выйдут из договора о РСМД, если Россия не вернется к его исполнению. Нарушением договора в США называли разработку Россией ракетной системы 9М729. Россия настаивала, что не нарушает договора, так как дальность ракеты не превышает 500 километров. В августе 2019 года договор утратил силу.

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