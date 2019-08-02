Договор о ракетах средней и меньшей дальности утратил силу. Он был ключевым звеном контроля над ядерным оружием России и США

С 2 августа официально прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного между США и СССР в 1987 году. Об этом говорится в официальном сообщение МИД РФ.

Договор утратил силу по инициативе американской стороны, подчеркнуло российское внешнеполитическое ведомство.

В свою очередь Госсекретарь США Майк Помпео возложил вину за разрыв ДРСМД на РФ. «2 февраля 2019 года США дали России шесть месяцев на то, чтобы вернуться к соблюдению договора. Россия отказалась, так что договор прекращает действие сегодня», — написал он в твиттере.

ДРСМД запрещал иметь на вооружении и разрабатывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней и меньшей дальности. Он считался центральным элементом контроля над ядерным оружем России и США.

Американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ДРСМД в октябре 2018 года. Он заявил, что Россия разрабатывала оружие, нарушающее это соглашение. Россия в ответ обвинила в нарушении договора США.

Соединенные Штаты официально приостановили участие в ДРСМД с 2 февраля 2019 года. Россия сделала то же самое в марте.