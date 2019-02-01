США приостановят участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности со 2 февраля

Госсекретарь США Майкл Помпео объявил о том, что США со 2 февраля приостановят участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), сообщает Associated Press.

Если Россия не выполнит свои обязательства по договору, то решение США выйти из договора о РСМД вступит в силу через шесть месяцев, говорится в заявлении НАТО. Военный альянс призвал Россию использовать оставшееся время, чтобы вернуться к соблюдению условий договора.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 1 февраля, что выход США из договора нанесет «мощнейший удар по пока еще существующей системе международного контроля над вооружениями и нераспространением оружия массового поражения». Он призвал Вашингтон сохранить договор.

4 декабря 2018 года США заявили, что выйдут из договора о РСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению. Нарушением договора в США называют разработку Россией ракетной системы 9М729. Россия настаивает, что не нарушает договора, так как дальность ракеты не превышает 500 километров.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в декабре 1987 года. Документ считается центральным элементом контроля над ядерными вооружениями России и США.