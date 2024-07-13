Россия обладает достаточным потенциалом для сдерживания в случае размещения дальнобойных ракет США в Европе, но ей придется нацелить свои ракеты на столицы европейских стран. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

В ответ на высказывание Зарубина о том, что в ответ на размещение американских ракет в Европе России придется направлять свои ракеты «в ту сторону», Песков сказал:

Конечно. Это же всегда была такая парадоксальная ситуация. Соединенные Штаты размещали такие ракеты, разного вида ракеты, разной дальности, но традиционно направленные на нашу страну. Наша страна, соответственно, в качестве целей определяла для наших ракет эти европейские точки.

И вот парадоксальная ситуация: Америка продолжает зарабатывать деньги, Европа находится в прицеле наших ракет, наша страна находится в прицеле американских ракет, находящихся в Европе. Мы уже все это проходили.

У нас хватает потенциала, для того чтобы сдерживать эти ракеты. Но потенциальной жертвой являются столицы этих государств.

На реплику Зарубина о том, что прошлое противостояние закончилось распадом СССР, представитель Кремля заявил, что сейчас «Европа трещит по швам».

В конце июня Владимир Путин заявил, что России нужно начать производство ракет средней и меньшей дальности и принимать решение о месте их размещения исходя из интересов безопасности страны в ответ на аналогичные действия США. Он утверждает, что Вашингтон вышел из Договора о ракетах средней и меньшей дальности «под надуманным предлогом» (США заявляли, что РФ не исполняет договор), а теперь производят и размещают ракетные системы в Европе.

10 июля Белый дом сообщил, что в 2026 году США начнут «эпизодически» размещать на территории Германии дальнобойное оружие. Deutsche Welle отмечало, что в Германии впервые со времен холодной войны будут размещены системы вооружений, способные достичь территории России. «Коммерсант» писал, что США не размещали такие комплексы наземного базирования на территории Европы с 1980-х годов.

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Россия приостанавливает участие в договоре с США об ограничении ядерных арсеналов. Нас ждет новая гонка вооружений? А то и что-нибудь похуже? 15 карточек