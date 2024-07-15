Военнослужащие 59-й мотопехотной бригады готовятся к артиллерийскому обстрелу позиций российских военных в Донецке. 31 декабря 2023 года Ozge Elif Kizil / Anadolu / Getty Images

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский поручил провести проверку после жалоб на командира соединения Богдана Шевчука, сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

В зону ответственности бригады направлена рабочая группа во главе с начальником Военной службы правопорядка ВСУ, говорится в сообщении ведомства. Цель проверки — выяснить ситуацию в 59-й бригаде и обстоятельства недавних потерь среди бойцов подразделения.

Жалобы на командование 59-й бригады и требования провести проверку в отношении Шевчука появились в последние несколько дней. 13 июля жена одного из пропавших без вести военных Вероника Барда опубликовала обращение семей бойцов 59-й бригады и прикомандированных к ней соединений. На пост, в частности, обратило внимание украинское издание «Суспiльне Донбасс».

«В последнее время мы с тревогой наблюдаем массовые исчезновения наших родных в Покровском районе Донецкой области. Многие из нас потеряли связь со своими сыновьями, мужьями и братьями. Командование не предоставляет никакой информации об их судьбе, что вызывает у нас глубокое беспокойство и отчаяние», — говорится в обращении.

Кроме того, заявили авторы обращения, командование отправляет на передовую заболевших бойцов или военных без боевого опыта. Семьи военнослужащих потребовали провести расследование действий командиров 59-й бригады, обеспечить «надлежащие условия» для службы военных на передовой, в том числе медицинскую помощь и регулярное информирование родственников о состоянии и местонахождении их близких.

14 июля с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу ситуации в 59-й бригаде публично обратилась парамедик медицинского батальона «Госпитальеры» Екатерина Полищук (позывной Пташка) — участница обороны Мариуполя и завода «Азовсталь». Она заявила, что больше года находилась на фронте «бок о бок с 59 ОМПБр», и попросила провести служебную проверку в отношении командира бригады Богдана Шевчука, который возглавил бригаду в апреле 2024 года.

Поскольку тысячи военнослужащих до сих пор остаются выполнять боевые задачи в зоне ведения боевых действий под руководством Шевчука, прошу вас, господин верховный главнокомандующий, обратить внимание и провести служебную проверку по фактам преступных приказов, сознательной халатности, пренебрежения жизнью и здоровьем личного состава.

Полищук обвинила командира в «бесчеловечном и непрофессиональном отношении». Она утверждает, что приказы Шевчука направлены «исключительно на получение дополнительных звездочек», а его действия, «эгоизм и слепой карьеризм» командования привели к «гибели большого количества военнослужащих», в том числе высокопоставленных. Парамедик добавила, что прекращает сотрудничество с бригадой.

В ответ на ее обращение офицер 59-й бригады Сергей Цехоцкий пояснил, что Полищук не служила в бригаде, а сотрудничала с военными как волонтер. Он заявил, что для оценки командования нужны основания, а критика «бьет по моральному духу» военнослужащих. По его мнению, такое нельзя обсуждать публично.

«Делать выводы и давать оценку работе любого командира — это совсем неправильно. Для этого надо иметь определенное образование, знания и так далее. А давать оценку, потому что кто-то что-то где-то сказал… Наша бригада на этом направлении держит эту интенсивную оборону месяцами, практически не сдав позиции. Есть потери, к сожалению, мы это очень больно переносим. Чтобы говорить о том, что тот командир хороший, а тот плохой, надо иметь какие-то основания», — сказал Цехоцкий.

В июне начальник штаба бригады Богдан Кротевич написал заявление в Государственное бюро расследований Украины с призывом проверить деятельность военного генерала, который, по его словам, «убил больше украинских военных, чем любой российский генерал». Вскоре после этого Зеленский без официального объяснения причин уволил командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля.

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