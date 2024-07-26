Российский Центробанк поднял ключевую ставку с 16% до 18%

Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 18% годовых, говорится в пресс-релизе. До этого ключевая ставка удерживалась на уровне 16% c декабря 2023 года.

Повышение ставки ЦБ объяснил необходимостью снижения инфляции. «Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг», — говорится в пресс-релизе банка.

В ЦБ также добавили, что для возвращения инфляции к цели требуются «существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее». Целесообразность дальнейшего повышения ставки будет оцениваться на ближайших заседаниях, добавили в ЦБ. Следующее заседание Совета директоров Банка России запланировано на 13 сентября 2024 года.

Кроме того, ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 6,5–7,0%. Банк рассчитывает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2025-м годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% и «будет находиться вблизи 4% в дальнейшем».

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину ЦБ поднял ставку с 9,5% до рекордных 20%. В апреле 2022 года она была снижена до 17%, в мае — до 14%. Затем она последовательно снижалась и в итоге установилась на уровне минимальных 7,5%. В июле 2023 года ставка начала расти. К декабрю она достигла 16%, но на первом в 2024 году заседании совета директоров ЦБ не стал повышать ее и сохранил на уровне 16%.

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