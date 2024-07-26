«Это акт пиратства». Композитор Филип Гласс заявил, что Севастопольский театр использовал его музыку без разрешения

Американский композитор Филип Гласс обвинил Севастопольский государственный театр оперы и балета в использовании его музыки без разрешения. Об этом говорится в письме Гласса, опубликованном в соцсети X.

Как пишет Гласс, ему стало известно, что на следующей неделе в Севастопольском театре состоится премьера балета «Грозовой перевал», в котором использованы его музыка и его имя.

«Никакого разрешения на использование моей музыки в балете или использование моего имени в рекламе и продвижении у меня никогда не запрашивалось, и я его не давал», — пишет Гласс. По его словам, использование музыки без разрешения нарушает Бернскую конвенцию по охране литературных и художественных произведений, которую подписывала Россия. «Это акт пиратства», — указывает композитор.

«Я прекрасно осознаю, что нынешние обстоятельства в оккупированном Крыму не позволяют мне отстаивать свои права в соответствии с международными законами, чтобы запретить этот акт пиратства. Но в случае продолжения я буду яростно возражать против этого», — пишет Гласс.

Премьера балета «Грозовой перевал» по роману Эмилии Бронте пройдет 29 и 30 июля в рамках VIII фестиваля оперы и балета следует из афиши на сайте театра. Она состоится во Дворце культуры рыбаков Севастополя — само здание на мысе Хрустальном еще не построено, его открытие запланировано на 2025 год.

В записи музыки балета, одним из авторов которой указан Филип Гласс, принял участие Московский молодежный камерный оркестр под руководством дирижера Артема Абашева, говорится в афише театра.

Филип Гласс — композитор с мировым именем, начавший свою карьеру еще в 1960-х годах, творчество которого относят к минимализму. Его называют одним из самых влиятельных композиторов современности; он сотрудничал с Алленом Гинзбергом, Леонардом Коэном, Дэвидом Боуи и многими другими. Гласс написал музыку более чем к 50 фильмам, среди которых «Елена» и «Левиафан» Андрея Звягинцева, «Шоу Трумана», «Часы», «Иллюзионист», «Фантастическая четверка» и другие. Саундтреки Гласса трижды номинировались на «Оскар». Кроме этого, Гласс — автор более чем 30 опер, 14 симфоний и 13 концертов.