ЕС объявил о выделении Украине 1,5 миллиарда евро с доходов от замороженных российских активов. В Кремле пригрозили «продуманными действиями в ответ»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о передаче Украине 1,5 миллиарда евро прибыли, полученной от замороженных российских активов. Это первый такой транш

«Нет лучшего символа или [лучшего] способа использовать деньги Кремля, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни», — написала фон дер Ляйен в соцсети Х.

В пресс-службе Еврокомиссии уточнили, что 90% средств получит Европейский фонд мира, еще 10% — программа Ukraine Facility. Сообщается, что деньги будут использованы для поддержки военного потенциала и восстановления Украины.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что российские власти «не оставят без ответа» это решение. «Это не повод для оперативной реакции. Это повод, безусловно, для продуманных действий в ответ на подобные незаконные решения, которые реализуются со стороны Евросоюза. Эти действия будут обязательно, но они должны быть продуманы, они должны полностью соответствовать нашим интересам», — заявил Песков.

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину на Западе были заморожены около 260 миллиардов евро активов Центробанка. Большая часть средств (около 190 миллиардов евро) хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Страны ЕС на протяжении долгого времени не могли прийти к соглашению относительно использования этих денег, опасаясь, что полная конфискация активов отразится на стабильности евро.

В мае 2024 года страны Евросоюза утвердили план по использованию доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины. Ожидается, что замороженные российские активы будут ежегодно приносить около пяти миллиардов евро прибыли. Выплаты Украина будет получать дважды в год.