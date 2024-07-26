Суд во Львове арестовал 18-летнего подозреваемого в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион

Галицкий районный суд Львова арестовал 18-летнего жителя Днепра Вячеслава Зинченко, которого подозревают в убийстве политика Ирины Фарион (часть 1 статьи 115 УК Украины), сообщает издание «Ґрати» из зала суда.

Суд удовлетворил просьбу следствия отправить Зинченко под стражу без возможности внесения залога. Защита подозреваемого просила отправить его под домашний арест.

Зинченко отказался давать показания в суде. Его адвокат Игорь Сулима заявил, что подозрение необоснованно. По его словам, следователи не собрали доказательств того, что преступление совершил именно Зинченко.

Перед заседанием дочь убитой Фарион София Семчишин спросила у подозреваемого, зачем он убил ее мать. Тот ответил: «Время покажет». Примерно то же самое он говорил сотрудникам полиции на допросе. «Суспiльне» пишет, что после заседания Зинченко недолго пообщался с журналистами. Среди прочего он заявил, что «ничего с Ириной Фарион не делал». На большую часть вопросов, касающихся дела, подозреваемый не ответил.

Покушение на депутата Верховной рады Украины VII созыва Ирину Фарион произошло вечером 19 июля — ей выстрелили в голову во дворе ее дома во Львове. Фарион умерла в больнице. Стрелявший скрылся с места преступления. 25 июля в Днепре по подозрению в убийстве бывшего депутата задержали Вячеслава Зинченко.

Глава МВД Украины Игорь Клименко на пресс-конференции после задержания подозреваемого рассказал, что Фарион была убита из переделанного пистолета, а Зинченко в ходе подготовки к преступлению арендовал как минимум три квартиры во Львове. В телефоне подозреваемого нашли фотографию Фарион, книгу «Секретные инструкции ЦРУ и КГБ по сбору фактов, конспирации и дезинформации». В истории поиска в веб-браузере Зинченко обнаружили снимки других украинских политиков и информацию о них.

«Суспiльне» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщало, что, по версии следствия, убийство Фарион было заказным, а подготовка к нему велась не менее месяца.

После убийства Фарион неонацистская организация «National Socialism/White Power» (NS/WP) заявила, что ответственность за покушение на бывшего депутата взял на себя их «автономный соратник». Полиция начала проверку.

Убийство Ирины Фарион

Во Львове убита бывший депутат Рады Ирина Фарион. Главное

Убийство Ирины Фарион

Во Львове убита бывший депутат Рады Ирина Фарион. Главное