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Война Восемьсот восемьдесят третий день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 24 июля читайте здесь.
Главное за ночь и утро
- В Калужской области упал военный вертолет Ми-28. В Минобороны России заявили, что вертолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет. Экипаж погиб. Крушение вертолет потерпел в Жиздринском районе Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Глава Жиздринского района Александр Барыбин уточнил, что вертолет упал в лесу у деревни Кленки. Предварительной версией катастрофы называется техническая неисправность.
- В одном из подразделений оперативно-стратегической группы украинских войск «Хортиця» в Харьковской области произошла стрельба, погибли трое военных. Еще четыре человека получили ранения. В подразделении заявили, что причиной стали личные взаимоотношения.
- За ночь над российскими регионами были перехвачены 11 украинских беспилотников, отчиталось Минобороны России. Над Курской областью были сбиты четыре дрона, над Белгородской — три и еще четыре — над Крымом и акваторией Черного моря. Кроме того, в Черном море были уничтожены два безэкипажных катера, заявили в Минобороны.
- Российские войска атаковали Украину 38 ударными беспилотниками «Шахед», 25 из них были сбиты, заявил командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Еще три дрона были «локационно потеряны» после пересечения государственной границы с Румынией. ПВО сработала в Киевской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Сумской, Житомирской и Черкасской областях.
Что еще:
- Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назначен заместителем главнокомандующего воздушно-космическими силами (ВКС) и командующим военно-воздушными силами. Ранее он командовал дальней авиацией. На этот пост теперь назначен генерал-майор Сергей Кувалдин. Служба безопасности Украины в 2023 году обвинила Кобылаша в причастности к ракетным ударам по жилым домам, больницам и объектам критической инфраструктуры.
- «Коммерсант» сообщил о задержании главы Военно-строительной компании Минобороны России Андрея Белкова. Его работу курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов, арестованный по обвинению в получении взятки. По данным газеты, Белкова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа.
- Олаф Шольц назвал условием отказа Германии от размещения американских ракет прекращение войны в Украине. «Во-первых, прекратить эту ужасную войну [в Украине] и попытки захватить другую страну», — сказал Шольц, отвечая на вопрос, что Россия хотя бы теоретически может сделать, чтобы Германии не пришлось размещать на своей территории оружие США.