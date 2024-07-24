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Война Восемьсот восемьдесят второй день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 23 июля читайте здесь.
Главное за ночь и утро
- На севере Москвы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. В МВД сообщили, что пострадали два человека. Телеграм-канал Astra утверждает, что машина принадлежит замначальника передающего радиоцентра спутниковой связи подмосковной войсковой части 33790 Андрею Торгашову. О том, что пострадал Торгашов, которому оторвало обе ноги, также пишет «Московский комсомолец». По данным телеграм-канала Baza, в машине, под днище которой была заложена взрывчатка, находился офицер ГРУ, его имя не называется. «Коммерсант» пишет, что пострадал офицер Минобороны.
- В деревне Анатольевка Рыльского района Курской области местный житель получил ранение при сбросе взрывного устройства с украинского дрона, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Также ночью беспилотники атаковали неработающее предприятие в городе Льгов и территорию промышленного предприятия в города Суджа, пострадавших нет.
- В Харькове один человек погиб при обстреле города российскими войсками. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, один удар пришелся в промышленную зону, второй — в район частного сектора. Предварительно, по городу ударили ракетами С-300. Кроме того, в результате атаки дрона в Малоданиловской общине Харьковской области загорелось здание конюшни, пострадали двое местных жителей.
- В Измаиле Одесской области беспилотники атаковали портовую инфраструктуру. Один из ударов пришелся по пятиэтажному жилому дому, пострадали три человека.
- В результате ночных обстрелов Херсонской городской общины российскими войсками погибла одна местная жительница, еще двое получили ранения средней степени тяжести, сообщил глава администрации Роман Мрочко.
- Российские войска атаковали Украину двумя ракетами и 23 беспилотниками, 17 из них были сбиты, заявили в украинских воздушных силах. Большинство дронов были уничтожены над Одесской областью. Также сбиты восемь разведывательных беспилотников.