МИД Китая заявил, что Киев готов вести переговоры с Москвой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи в Гуанчжоу с китайским коллегой Ван И заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. Об этом говорится в сообщении китайского МИД.

«Украинская сторона готова к диалогу и переговорам с российской стороной. Разумеется, переговоры должны быть разумными и предметными, направленными на достижение справедливого и прочного мира», — приводит МИД Китая слова Кулебы.

Украина пока не комментировала это сообщение и его достоверность.

По версии МИД Китая, Кулеба заявил, что украинская сторона «внимательно изучила» мирный план, который в мае 2024 года представили Китай и Бразилия.

Reuters пишет, что переговоры Кулебы и Ван И продолжались более трех часов. «Дольше, чем планировалось. Это был очень глубокий и конкретный разговор», — рассказал агентству собеседник в украинской делегации.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Китай с рабочим визитом 23 июля. Это его первый приезд в страну после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Кулеба стал самым высокопоставленным украинским чиновником, приехавшим в Китай с начала войны.

В конце июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев может провести мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным только через посредников. В качестве примера он привел зерновую сделку, когда Украина договорилась не с Россией, а с ООН и Турцией, которые, в свою очередь, взяли на себя ответственность договариваться с Киевом и Москвой.

Владимир Путин, выступая 14 июня перед руководством МИД РФ, заявил, что Россия готова прекратить боевые действия в Украине при выполнении нескольких условий. Среди них: Украина должна начать полный вывод войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также официально заявить об отказе от планов по вступлению в НАТО. Кроме того, Запад, согласно условиям Путина, должен снять санкции против России.

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