Российский военный в разрушенном драмтеатре Мариуполя, 12 апреля 2022 года (фото сделано во время поездки, организованной Минобороны России) Александр Неменов / AFP / Scanpix / LETA

Госдума 24 июля приняла поправки к законопроекту о мерах дисциплинарного взыскания, которые позволяют командирам воинских частей без решения гарнизонного суда отправлять военнослужащих на гауптвахту за использование телефонов. Авторы Z-каналов отреагировали на эту инициативу возмущенными постами, в которых упрекнули депутатов в «полном отрыве от реалий» и предложили им самим отправиться на фронт. Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов в ответ на посты «военкоров» заявил, что поправки не коснутся гаджетов, «используемых для боевой работы», но Z-блогеры указывают, что принятие документа, вероятно, просто приведет к тому, что устройства, используемые на передовой, окажутся в «серой зоне», а закон выполняться не будет.

Законопроект о мерах дисциплинарного взыскания был внесен в Госдуму еще в феврале 2023 года главой оборонного комитета Андреем Картаполовым и депутатом Андреем Красовым. В марте документ приняли в первом чтении, а к концу июля в нем появились поправки, одобренные комитетом Госдумы. В провоенных каналах инициативу не оценили: ее авторов обвинили в «некомпетентности», а депутатов Госдумы начали упрекать в «полном отрыве от реалий».

По словам автора телеграм-канала «Военный осведомитель», телефоны на передовой «буквально играют одну из решающих ролей, за вычетом нюансов». В канале «военкора» Семена Пегова поясняется, что кроме телефонов есть и много других электронных изделий, которые «значительно облегчают жизнь бойцам» — например, FPV-дроны, поставляемые волонтерами. В целом «военкоры» сходятся в том, что избежать использования гаджетов на передовой невозможно.

«Все, конечно, дополнится слепым исполнением и служебным рвением в первое время после опубликования и вступления в силу, а потом все снова придет на круги своя», — написал Максим «Каскад», автор телеграм-канала о связи и технологиях на войне, который одним из первых заявил о «некомпетентности» и «полном отрыве» депутатов от реалий. С этим тезисом соглашается и автор телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук. «Создается такое впечатление, что в Госдуме за последние полгода поставили себе самоцель дискредитировать законодательную власть в России», — написал он.

Автор телеграм-канала «Два майора» заявил, что поправки вызывают вопрос не только к «здравому смыслу и пониманию уклада современной войны» у «престарелых разжиревших депутатов», но и к их профпригодности. «Прежде чем что-то запрещать на фронте, вы обеспечьте, пожалуйста, замену крайне необходимых средств управления войсками», — говорится в сообщении.

«После принятия таких законов надо одного из депутатов, а там ведь есть целые генералы, отправить на ППУ (пункт управления — прим. „Медузы“) полка, и пусть он попробует покомандовать огневым поражением без этих самых богомерзких гаджетов», — написал автор телеграм-канала «Старше Эдды». Он добавил, что есть и «второй путь»: «Все сделают вид, что приняли неизбежное, и продолжат воевать как раньше, потому что врага надо уничтожать». Отправиться на передовую депутатам, голосовавшим за поправки, предложил и «военкор» «Комсомольской правды» Александр Коц.

Многие провоенные блогеры считают, что после принятия поправок гаджеты на фронте останутся, но будут работать в «серой зоне». «В том виде, в котором этого хотят депутаты, поправки работать, разумеется, не будут, так как ввиду отсутствия рабочих альтернатив весь сегмент применения гаджетов уйдет в серую зону, при этом сами гаджеты физически не исчезнут с фронта», — пишет провоенный автор Борис Рожин в своем телеграм-канале Colonelcassad.

Некоторые Z-каналы отметили, что ничего нового в поправках нет — в перечне грубых проступков дисциплинарного устава вооруженных сил запрет на гаджеты с геолокацией, а также возможностью хранения фото и видео был с 2019 года, но решение о наказании за это мог вынести только военный суд. «Просто никто этот закон не соблюдает, потому что он морально устарел на следующий день после публикации в СМИ», — написал Коц. «Это все, что надо знать о дивной реальности, в которой живут некоторые народные избранники», — добавляет автор канала «Военный осведомитель».

Глава оборонного комитета Госдумы и автор поправок Андрей Картаполов заявил, что «речь не идет о гаджетах, используемых для боевой работы». «Речь идет об электронных устройствах, которые используются в личных целях. И эта норма далеко не новая — она корреспондирующая и взята из уже действующего с 2019 года законодательства. В этих нормах прописано, что когда военнослужащие используют электронные приборы для выполнения боевой задачи, то на него не применяются и не накладываются меры дисциплинарного воздействия», — пояснил Картаполов.

«Довольно жесткая реакция фронта и аудитории, вовлеченной в , по факту заставила оправдываться депутатов — инициаторов поправок, а руководство комитета открещиваться от него», — написал автор телеграм-канала «Русский инженер», назвавший это «серьезными изменениями в системе управления».

«Я ж говорил! 10 суток ямы будет за аирподсы. Но если вы обоснуете, что используете их как тактические наушники, то яма отменяется», — отреагировал на пояснения Картаполова автор близкого к воздушно-космическим силам России телеграм-канала Fighterbomber.

24 июля Госдума приняла закон о мерах дисциплинарного взыскания вместе с поправками сразу во втором и третьем чтениях. Картаполов заявил, что принятие закона направлено на «повышение эффективности выполнения боевых задач в зоне СВО».

«Вот так депутаты Госдумы поругались со здравым смыслом и херачат в законопроекты положения, которые или не будут исполнятся, или полностью парализуют работу на фронте», — написал в ответ на это телеграм-канал «Два майора».

Бывший украинский депутат Олег Царев, перешедший на сторону России, назвал принятый законопроект «серьезным ударом по имиджу [министра обороны России Андрея] Белоусова». «Очевидно, что это не инициатива самих депутатов, а желание министерства обороны. Лишили армию связи, ничего не предоставив взамен. Нет сомнения, что основная причина запрета в том, что через смартфоны бойцов и командиров зачастую утекала неприглядная правда, вызывающая раздражение военного руководства», — написал Царев.