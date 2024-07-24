Госдума разрешила без суда отправлять на гауптвахту военных, использующих «электронные изделия бытового назначения» (читай: телефоны)

Депутаты Госдумы 24 июля приняли в третьем, окончательном, чтении закон, дающий командирам воинских частей и комендантам гарнизонов право без суда применять дисциплинарный арест к военнослужащим, участвующим в войне. Текст закона опубликован на сайте парламента.

В частности, в список грубых дисциплинарных проступков, за которые военных могут арестовать на срок до 10 суток и отправить на , попал запрет на использование телефонов. Вот как этот запрет описан в тексте закона:

иметь при себе электронные изделия (приборы, технические средства) бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации.

Также к грубым дисциплинарным проступкам отнесли распространение в СМИ или в интернете данных, которые могут позволить определить принадлежность военных к вооруженным силам РФ. Арест также грозит за распространение информации о деятельности органов военного управления, органов управления воинскими формированиями, объединений, воинских частей и других организаций, входящих в состав армии РФ.

Такие поправки ко второму чтению законопроекта в парламенте внесли глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Первоначально этих положений не было в документе, а законопроект только давал командирам воинских частей, начальникам органов военной полиции или начальникам гарнизонов право принимать решение о дисциплинарном аресте в отношении военных.

Новости помогают выжить. Помогите выжить «Медузе». Если вы живете не в России, то оформите ежемесячный платеж. А еще нас можно поддержать через ютьюб.

Принятый закон раскритиковали Z-каналы, которые считают, что запрет могут распространить на гаджеты, используемые для боевой работы, обратил внимание журналист Иван Филиппов, автор телеграм-канала «На Zzzzzападном фронте без перемен».

Читайте также

«Начинаю понимать, что это билет в один конец» Как устроена служба в «Бермудском треугольнике» — бригаде российской армии, в которой погибает и пропадает без вести большинство мобилизованных

Читайте также

«Начинаю понимать, что это билет в один конец» Как устроена служба в «Бермудском треугольнике» — бригаде российской армии, в которой погибает и пропадает без вести большинство мобилизованных