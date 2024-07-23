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Война Восемьсот восемьдесят первый день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 22 июля читайте здесь.
Главные новости к утру
- Минобороны РФ заявило, что российские военные в ночь на 23 июля сбили или перехватили 25 украинских дронов. В частности, по два дрона перехвачены в Брянской и Белгородской областях, еще 21 беспилотник уничтожен над территорией аннексированного Крыма и акваторией Черного моря, утверждают в военном ведомстве. В Белгородской области из-за атак дронов пострадали пять местных жителей. В Севастополе обломки двух дронов упали около частных жилых домов, поврежден грузовой автомобиль, пострадавших нет.
- Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что российская армия за ночь запустила по Украине одну управляемую авиационную ракету Х-69 и восемь ударных дронов «Шахед». Под ударом находилась Сумская область. Силы ПВО сбили семь беспилотников, ракета Х-69 не достигла своей цели, утверждает военный.
- В Сумской области, как сообщили представители военной администрации, под российский удар попали объекты критической инфраструктуры Шосткинской общины. По предварительным данным, погибших в результате удара нет.
- Утром 23 июля в Николаевской области под артиллерийский обстрел попал город Очаков, сообщил глава областной администрации Виталий Ким. По его словам, пострадали четыре человека, в том числе 17-летний юноша и 15-летняя девушка.
Что еще:
- Президент США Джо Байден, отказавшийся баллотироваться на новый срок, передал свои полномочия по закону о поддержке Украины министру финансов Джанет Йеллен и госсекретарю Энтони Блинкену. Речь об отдельных положениях закона «О восстановлении экономического процветания и возможностей для Украины», в том числе о возможности конфискации российских активов для передачи Киеву.
- МВД России в проекте новой стратегии противодействия экстремизму предложило создать «банк данных на лиц, выехавших за пределы РФ». Ранее в июле в одном из агрегаторов утекших баз данных нашли информацию о россиянах, уехавших из страны в 2022-2024 годах из-за таких причин, как «начало СВО», «объявление мобилизации» и «мятеж ЧВК Вагнер».
- Украинское следствие считает, что убийство бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион, выступавшей против русского языка, было заказным. Об этом сообщило «Суспiльне» со ссылкой на источники. По версии следствия, подготовка к покушению длилась не менее месяца.