МИД России запретил въезд в страну главе совета директоров Toyota и еще 12 гражданам Японии в ответ на санкции

МИД России объявил о бессрочном запрете на въезд в страну 13 гражданам Японии в ответ на «продолжающиеся санкционные действия».

В числе тех, кому запрещен въезд в страну — глава совета директоров и правнук основателя Toyota Motor Акио Тоеда, президент Японского агентства по международному сотрудничеству Акихико Танака, основатель корпорации Rakuten Хироши Микитани (занимается электронной коммерцией и владеет одной из крупнейших в Японии торговой онлайн-площадкой) и еще несколько глав компаний.

Япония начала вводить санкции против России в 2014 году после аннексии Крыма. В 2022 году, после начала вторжения российских войск в Украину, ограничения ужесточили. В мае 2023 года Япония расширила санкционные списки, внеся в них еще 17 физических лиц и 78 организаций — в том числе Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству, «Сколтех», Центральный научно-исследовательский институт «Циклон» и Уральский завод гражданской авиации. В апреле 2024 года также был расширен перечень запрещенных к экспорту товаров, в который включили еще 164 категории.

В начале июля 2024 года в Японии, как сообщали NHK и Nikkei, впервые был задержан россиянин, которого подозревают в незаконном экспорте в Россию товаров двойного назначения. Оба издания называли задержанного представителем торговой компании Astrade из Осаки.