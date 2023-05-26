Япония расширила санкции против России. Под ограничения попали российские компании и военное командование РФ

Власти Японии расширили ограничения против России, внеся в санкционные списки 17 физических лиц и 78 организаций, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел страны.

В частности, под санкции попали Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, Фонд перспективных исследований, НПО им. Лавочкина, «Сколтех», ЦНИИ «Электроприбор», АО «Эникс», ЦНИИ «Буревестник», Рязанский завод металлокерамических приборов, Центральный научно-исследовательский институт «Циклон», НПП «Электронстандарт», Уральский завод гражданской авиации.

Из физлиц новые ограничения затронули начальника штаба российской группировки войск «Запад» генерал-лейтенанта Михаила Зусько, командующего воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего 90-й гвардейской танковой дивизией Рамиля Ибатуллина, а также командующего ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева. Кроме них под санкции попала журналистка Ольга Скабеева, а также ряд чиновников из аннексированных ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Помимо этого, Япония запретила оказание России строительных и инженерных услуг, а также экспорт товаров, «способствующих укреплению промышленного потенциала России».

Страны «Большой семерки» заявили о своем намерении расширить санкции против России на саммите G7, который прошел в Хиросиме 19-21 мая. В частности, новые ограничительные меры уже ввели Великобритания, Канада, США и Австралия.

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