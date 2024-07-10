В Японии впервые задержали россиянина, подозреваемого в экспорте товаров двойного назначения

Японская полиция задержала 38-летнего россиянина по имени Андрей Сова по подозрению в незаконном экспорте в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях, пишут NHK и Nikkei.

Оба издания называют задержанного представителем торговой компании Astrade из Осаки. По данным NHK, в январе 2023 года он экспортировал через Южную Корею гидроциклы, судовые двигатели и подержанные мотоциклы на сумму около 43 миллионов иен (около 23,5 миллионов рублей).

Как напоминает Nikkei, судовые двигатели и плавсредства с февраля 2022 года запрещены к экспорту в Россию в рамках экономических санкций. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии считает, что экспортированная россиянином продукция, в частности, судовые двигатели и гидроциклы, может быть использована в военных целях.

NHK называет задержание Андрея Совы первым известным случаем в стране, связанным с незаконным экспортом в Россию.

В генеральном консульстве России в Осаке ТАСС сообщили, что полиция уведомила их о задержании россиянина. «Мы находимся с ними в контакте по этому вопросу и выясняем детали», — сказали в консульстве.

Япония начала вводить санкции против России в 2014 году после аннексии Крыма. В 2022 году, после начала вторжения российских войск в Украину, ограничения ужесточили. В последний раз перечень запрещенных к экспорту товаров был расширен в апреле 2024 года — тогда в него включили 164 категории, в том числе, яхты, прогулочные или спортивные суда и легкие лодки.

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