Война Восемьсот шестьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 9 июля читайте здесь.
Аналитики Bellingcat считают, что удар по детской больнице в Киеве был нанесен российской крылатой ракетой Х-101
Удар по детской больнице «Охматдет» в Киеве был нанесен российской крылатой ракетой Х-101, пишут аналитики из Bellingcat. К такому выводу эксперты пришли, проанализировав запись удара по больнице, на которой видны характерные черты Х-101.
В частности, эксперты обратили внимание на деталь, схожую с реактивным двигателем в задней части ракеты, а также два крыла в середине ее корпуса. Расследователи также создали 3D-модель Х-101, которую использовали для сравнения с боеприпасом, разрушившим больницу. Ролик, в котором модель наложили на кадр с ракетой, наглядно показывает, что они имеют общие черты и схожие пропорции.
Два человека погибли в результате ударов по портовой инфраструктуре Одесской области
Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил, что в результате российской ракетной атаки по портовой инфраструктуре региона погибли два человека в Одесском районе. Погибшие — охранник и водитель грузовика. Пострадал вахтенный матрос.
«Повреждение от обломков получили складские помещения, грузовой автотранспорт и гражданский теплоход. Из-за повреждения судна произошла утечка жидкости. Последствия устраняются», — сообщил Кипер.
ВСУ: за ночь сбиты 14 из 20 беспилотников
Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 10 июля российские войска атаковали Украину с помощью 20 беспилотников типа «Шахед», а также баллистической ракетой «Искандер-М» и четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х69.
По данным украинских войск, силы ПВО сбили 14 дронов в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой и Ровенской областях.
В сообщении уточняется, что ракетами были атакована портовая инфраструктура Одесской области. По данным ВСУ, три ракеты X-59/X-69 и три дрона не достигли своих целей.
Здравствуйте. Начинается 868-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.