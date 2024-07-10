Война Восемьсот шестьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»

Аналитики Bellingcat считают, что удар по детской больнице в Киеве был нанесен российской крылатой ракетой Х-101

Удар по детской больнице «Охматдет» в Киеве был нанесен российской крылатой ракетой Х-101, пишут аналитики из Bellingcat. К такому выводу эксперты пришли, проанализировав запись удара по больнице, на которой видны характерные черты Х-101.

В частности, эксперты обратили внимание на деталь, схожую с реактивным двигателем в задней части ракеты, а также два крыла в середине ее корпуса. Расследователи также создали 3D-модель Х-101, которую использовали для сравнения с боеприпасом, разрушившим больницу. Ролик, в котором модель наложили на кадр с ракетой, наглядно показывает, что они имеют общие черты и схожие пропорции.

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Аналитики Bellingcat считают, что удар по детской больнице в Киеве был нанесен российской крылатой ракетой Х-101 Свои выводы они подтвердили с помощью 3D-модели

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