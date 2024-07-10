Глава Минздрава Украины сообщил о смерти ребенка, пострадавшего при обстреле больницы «Охматдет»

В одной из больниц Киева умер мальчик, которого привезли из пострадавшего при обстреле Киева 8 июля детского госпиталя «Охматдет», сообщил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

К сожалению, имеем первую детскую жертву среди пациентов, которые находились в НДСБ «Охматдет» во время террористической атаки 8 июля.

Умер маленький мальчик, который на момент ракетного удара находился в критическом состоянии в отделении реанимации «Охматдета». После [обстрела] он был транспортирован в одну из больниц Киева.

Российские военные нанесли массированный ракетный удар по Киеву и другим городам Украины 8 июля. В столице был почти полностью разрушен корпус детской больницы «Охматдет». В результате удара по госпиталю два человека погибли, более 30 пострадали. Всего, по данным ГСЧС Украины, при обстреле Киева погибли 33 человека, ранен 121 человек.

Украина обвинила Россию в целенаправленной атаке на детскую больницу. В Минобороны РФ заявили, что разрушения в Киеве были вызваны «падением украинской ракеты ПВО». Независимые эксперты и журналисты считают, что в корпус «Охматдета» попала российская ракета.