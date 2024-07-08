Российские войска нанесли массированный удар по Киеву. Ракета попала в детскую больницу

Пожар в жилом доме в Киеве после ракетного удара, 8 июля 2024 года Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA

Российские войска утром 8 июля нанесли массированный ракетный удар по Киеву и другим городам Украины. По предварительным данным, в Киеве погибли семь человек, пострадали 25 человек, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, всего в результате атаки по Украине погибли около 20 человек, около 50 получили ранения.

В Киеве сработали системы ПВО, сообщила городская военная администрация. По данным администрации, обломки сбитых ракет упали в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах города.

Власти заявили, что в Соломенском районе повреждено офисное здание, в Голосеевском районе обломки упали возле жилого дома, повреждены гаражи, горят автомобили, в Днепровском произошел пожар в жилой застройке, в Дарницком поврежден частный дом, в Деснянском — загорелся дом, в Святошинском районе горят обломки возле жилого здания, возник пожар в помещении одного из предприятий.

В Шевченковском районе Киева поврежден многоквартирный жилой дом, рассказал глава города Виталий Кличко. Повреждены несколько подъездов, один из них полностью разрушен. Жильцов эвакуируют.

Дым поднимается над Киевом после атаки российских войск, 8 июля 2024 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Киев, 8 июля 2024 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Российское агентство ТАСС сообщило со ссылкой на очевидцев, что взрывы прозвучали в районе киевского аэропорта Жуляны, утверждается, что есть попадание в районе военного завода «Артем». В Минобороны РФ пока это не комментировали.

Ракета попала в одно из помещений детской больницы в Шевченковском районе Киева, сообщил глава города Виталий Кличко. Корреспонденты телеканала «Суспiльне» сообщили, что повреждено здание детской больницы «Охматдет» (в прошлом больница уже попадала под удар). В «Охматдете» разрушены операционные, где проводили две операции. Пациентов детской больницы, куда попала российская ракета, эвакуируют в другие больницы города, рассказал Кличко.

Советник по вопросам коммуникаций руководителя офиса президента Украины Дарья Заривна опубликовала фотографию, на которой показан ребенок, пострадавший при обстреле больницы в Киеве.

Ребенок, пострадавший при обстреле больницы в Киеве Дарья Заривная . Советник по вопросам коммуникаций Руководителя Офиса Президента Украины

Войска РФ «целенаправлено» ударили по детской больнице, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «Этот обстрел велся по гражданским, били по инфраструктуре, весь мир должен увидеть сегодня последствия террора, ответом на который может быть только сила», — заявил Ермак

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под завалами в больнице находятся люди, точное количество раненых и погибших пока неизвестно. «Сейчас все помогают разбирать завалы: врачи, обычные люди», — сообщил президент Украины.

Россия не может не знать, куда летят ее ракеты, и должна сполна ответить за все свои преступления: против людей, против детей, против человечности в целом. Очень важно, чтобы мир сейчас не молчал об этом и чтобы каждый видел, что такое Россия, что она делает.

Под обстрел попали и другие города Украины. Сообщается о взрывах в Днепре и Кривом Роге Днепропетровской области, Скадовске Херсонской области, Краматорске Донецкой области. Украинские СМИ пишут, что в Краматорске под обстрел попал Новокраматорский машиностроительный завод.

В Кривом Роге в результате массированного удара погибли 10 человек, 31 пострадали, сообщил глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. «Несколько попаданий. В том числе — по административному зданию промышленного предприятия. Продолжается ликвидация последствий», — сообщил он.

В Днепре в результате обстрела повреждены многоэтажный дом, предприятие и станция технического обслуживания, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. По его словам есть раненые. Сколько их, он не уточнил.

В Покровске Донецкой области погибли три человека, заявил глава военной администрации региона Вадим Филашкин. По его словам, в городе в результате массированной ракетной атаки есть попадание в предприятие. «Именно на его территории погибли трое мужчин», — сообщил Филашкин. Он добавил, что под обстрелом оказались и другие общины Донецкой области, информация о пострадавших и повреждениях оттуда не поступала.

Российские войска ударили по Украине более чем 40 ракетами, заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Российские террористы снова массированно атаковали ракетами Украину. Разные города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет разных типов. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница. Все службы задействованы, чтобы спасти как можно больше людей», — заявил Зеленский.

И весь мир должен задействовать всю свою решимость, чтобы наконец положить конец российским ударам. Убийства — это то, что несет Путин. Только вместе мы можем принести настоящий мир и безопасность.

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