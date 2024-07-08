Война Восемьсот шестьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 7 июля читайте здесь.
Главные новости:
- Российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. По всей стране 20 человек погибли, около 50 пострадали.
- В Киеве ракета попала в детскую больницу «Охматдет». В результате обстрела города погибли семь человек, более 10 пострадали.
- В результате ракетного удара по Кривому Рогу погибли 10 человек, более 30 пострадали.
- Виктор Орбан приехал в Пекин и встретился с Си Цзиньпином.
- ФСБ объявила, что сорвала попытку спецслужб Украины угнать бомбардировщик Ту-22М3.
В Шевченковском районе Киева поврежден многоквартирный жилой дом, рассказал мэр города Виталий Кличко. Повреждены несколько подъездов, один из них полностью разрушен. Жильцов эвакуируют.
На месте попадания ракеты в детскую больницу «Охматдет» разбирают завалы. Сообщалось, что на помощь спасателям пришли мирные жители города.
20 человек погибли, около 50 пострадали по всей Украине в результате российского массированного удара
Такие данные сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. В частности, в Киеве, по его словам, погибли семь человек и еще 25 пострадали.
«Россия должна сполна ответить за все свои преступления». Владимир Зеленский — об обстреле детской больницы «Охматдет» в Киеве
Президент Украины опубликовал видео с последствиями попадания ракеты в здание медицинского учреждения. Он заявил, что «Охматдет» — одна из важнейших не только в Украине, но и в Европе детских больниц, которая «спасла и вернула здоровье тысячам детей».
Сейчас больница повреждена российским ударом, под завалами люди, точное количество раненых и погибших пока неизвестно. Сейчас все помогают разбирать завалы: врачи, обычные люди.
Россия не может не знать, куда летят ее ракеты, и должна сполна ответить за все свои преступления: против людей, против детей, против человечности в целом. Очень важно, чтобы мир сейчас не молчал об этом и чтобы каждый видел, что такое Россия, что она делает.
В Днепре в результате обстрела поврежден многоэтажный дом
Кроме того, повреждены предприятие и станция технического обслуживания, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. По его словам есть раненые. Сколько их, он не уточнил.
В Криворожском районе после обстрела начался пожар.
Не менее трех человек погибли в Покровске Донецкой области
Покровская община стала одной из территорий, по которой российские военные нанесли удары в ходе массированной ракетной атаки утром 8 июля, рассказал глава региона Вадим Филашкин.
Сейчас есть информация о попадании в предприятие — именно на его территории погибли трое мужчин.
Под огнем оказались и другие общины Донецкой области — информация о пострадавших и повреждениях оттуда не поступала.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал фото и видео, снятые рядом с поврежденной в результате обстрела детской больницей «Охматдет».
10 человек погибли, 31 пострадал при обстреле Кривого Рога
Как сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул, в Кривом Роге во время массированного обстрела произошло несколько попаданий, в том числе по административному зданию промышленного предприятия. Ликвидация последствий продолжается
«Предварительно 10 погибших, 31 раненый уже находится в больнице, из них 10 тяжелых», — сообщил чиновник.
Кадры последствий ракетного удара по Киеву
Войска РФ нанесли утром 8 июля нанесли массированный ракетный удар по Украине. По сообщению местных властей, в нескольких районах Киева упали обломки сбитых ракет. В результате атаки повреждены офисное здание, жилые дома и здание детской больницы «Охматдет». Погибли не менее пяти человек, 11 пострадали (восемь пострадавших в больницах). СМИ сообщают, что под завалами в больнице могут находиться дети.
Пять человек погибли при обстреле Киева
Такие предварительные данные сообщили местные власти.
Последствия ракетного удара по Киеву
В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах, сообщили местные власти.
По предварительным данным чиновников:
- в Соломенском районе повреждено офисное здание;
- в Голосеевском районе повреждены гаражи, горят автомобили;
- в Днепровском районе горят обломки в жилой застройке;
- в Дарницком районе поврежден частный дом;
- в Святошинском районе горят обломки возле жилого здания, возник пожар в помещении одного из предприятий;
- в Деснянском районе возгорание дома;
- в Шевченковском районе пострадала детская больница «Охматдет», есть разрушения.
Три человека погибли, девять пострадали при обстреле Киева
Об этом сообщила военная администрация города. Информация уточняется.
В военной администрации Киева подтвердили, что в Шевченковском районе города повреждена детская больница «Охматдет»
«Охматдет» (сокращение от «охрана материнства и детства») — это многопрофильная больница, которая оказывает специализированную медицинскую помощь детям со всей Украины.
«Весь мир должен задействовать всю свою решимость, чтобы наконец положить конец российским ударам». Владимир Зеленский — о новом массированном обстреле Украины
По словам президента Украины, войска РФ выпустили по украинским городам более 40 ракет разных типов.
Российские террористы снова массированно атаковали ракетами Украину. Разные города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет разных типов. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница.
Все службы задействованы, чтобы спасти как можно больше людей.
И весь мир должен задействовать всю свою решимость, чтобы наконец положить конец российским ударам. Убийства — это то, что несет Путин. Только вместе мы можем принести настоящий мир и безопасность.
Девять человек пострадали в разных районах Киева в результате обстрела
Как сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко, шестеро пострадавших госпитализированы.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что войска РФ «целенаправлено» ударили по детской больнице
«Этот обстрел велся по гражданским, били по инфраструктуре, весь мир должен увидеть сегодня последствия террора, ответом на который может быть только сила», — заявил он в другом посте в своем телеграм-канале.
Корреспонденты «Суспiльне» также сообщают, что повреждено здание детской больницы «Охматдет». Телеграм-каналы публикуют видео с последствиями удара в районе медицинского учреждения.
В ходе обстрела произошло попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения, рассказал Кличко. Паблик «Киевский движ» утверждает, что речь идет о детской больнице «Охматдет». Информация не подтверждена.
Кадры последствий обстрела Киева
Утверждается, что в одном из районов сильно поврежден жилой дом. Местные власти пока эти сообщения не комментировали.
По данным Кличко, в Киеве пострадали три человека
«На данный момент известно о трех пострадавших. Одного из них госпитализировали. Двум — оказали помощь на месте. Проверяем информацию об одном погибшем», — рассказал мэр.
Один человек пострадал при обстреле Киева
Как сообщил глава военной администрации города Серегей Попко, у пострадавшей «ранения не критичны для жизни».
В результате ракетного удара обломки сбитых ракет упали в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах. По данным местных властей:
- в Соломенском районе повреждено офисное здание;
- в Голосеевском районе обломки упали возле жилого дома;
- в Днепровском районе горят обломки в жилой застройке;
- в Дарницком районе поврежден частный дом;
- в Деснянском районе возгорание дома.
Взрыв произошел в Шевченковском районе Киева
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Информации о последствиях и пострадавших пока нет.
Телеграм-каналы публикуют фотографии с дымом после обстрела Днепра и Кривого Рога. Сообщалось, что в городе слышали звуки взрывов. Журналисты «Украинской правды» сообщают, что слышали звуки взрывов в Краматорске Донецкой области.
Обломки ракет упали в трех районах Киева
«Вследствие ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах. Предварительно, есть возгорание. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — сообщил глава военной администрации столицы Украины Сергей Попко.
Чиновник призвал жителей Киева оставаться в укрытиях.
В Киеве снова слышат взрывы. Военная администрация сообщает о работе ПВО. Телеграм-каналы публикуют видео и фото дыма после обстрела.