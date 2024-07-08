Война Восемьсот шестьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»

10 человек погибли, 31 пострадал при обстреле Кривого Рога

Как сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул, в Кривом Роге во время массированного обстрела произошло несколько попаданий, в том числе по административному зданию промышленного предприятия. Ликвидация последствий продолжается

«Предварительно 10 погибших, 31 раненый уже находится в больнице, из них 10 тяжелых», — сообщил чиновник.