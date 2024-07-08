Владимир Зеленский пообещал, что Украина ответит на российский обстрел Киева, в результате которого среди прочего было повреждено здание детской больницы «Охматдет». По последним данным, в ходе российской атаки на украинскую столицу 8 июля погибли 22 человека, еще 72 получили ранения. В общей сложности в Украине за день от ракетных ударов РФ погибли 33 человека, ранены 140.

«Удар по больнице, где лечились дети, которые тяжело болеют. Какой цинизм этим снова демонстрируют уроды из Кремля. Тем что уже сейчас распространяют сигналы, что работала украинская ПВО. Что это украинская ПВО, а не их рассчитанный удар», — заявил Зеленский на пресс-конференции в Варшаве с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Я благодарен всем украинцам, которые начали выкладывать видео, где конкретно видно не часть той или иной ракеты, а прямой ракетный удар, которым были ранены и убиты много людей в Украине сегодня. Бесспорно, все, что уничтожили эти террористы, мы восстановим. Бесспорно, мы ответим этим нелюдям из России.

Минобороны РФ заявило, что утром 8 июля нанесло удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Это было сделано в ответ на «попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики». Власти Украины говорят, что Россия целенаправленно била по гражданской инфраструктуре. Воздушные силы ВСУ утверждают, что по территории Украины было выпущено 38 ракет, из которых 30 сбили силы ПВО.

Служба безопасности Украины объявила, что Россия ударила по больнице «Охматдет» стратегической крылатой ракетой Х-101. Ведомство опубликовало фотографии фрагментов ракеты, которые, как утверждается, нашли на месте обстрела. В частности, сотрудники СБУ нашли обломки корпуса ракеты с серийным номером.

В Минобороны РФ утверждают, что заявления Киева о намеренном ракетном ударе по гражданским объектам «абсолютно не соответствуют действительности». «Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО», — заявили в российском ведомстве.

Судя по опубликованным видеозаписям, на которых показан момент попадания по больнице «Охматдет», это действительно была ракета Х-101. На это указывают профиль, рули и двигатель ракеты. Предположительно, ракета летела в сторону министерства образования и науки Украины.