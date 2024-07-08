СБУ: удар по детской больнице в Киеве нанесли российские войска крылатой ракетой X-101

Служба безопасности Украины заявила, что российские войска нанесли удар по детской больнице «Охматдет» крылатой ракетой Х-101. К такому выводу пришли следователи спецслужбы.

По их данным, на месте удара найдены обломки корпуса задней части ракеты с серийным номером и часть ее руля. СБУ квалифицировала удар как военное преступление и открыло уголовное производство.

В результате удара погибли двое работников больницы, семь человек получили ранения, в том числе двое детей, сообщает СБУ.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о двух погибших и 16 пострадавших в больнице, семь из которых — дети. Госпитализированы 15 пострадавших.

Российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине утром 8 июля. Воздушные силы ВСУ утверждают, что по территории Украины было выпущено 38 ракет, из которых силы ПВО сбили 30. Нацполиция Украины сообщила, что по данным на 15:00 мск в результате ракетной атаки погибли 28 человек: 11 — в Днепропетровской области, 17 — в Киеве. Ранены 112 человек.

Минобороны России заявило, что утром 8 июля российские войска нанесли удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Это было сделано в ответ на «попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики». В сообщении ведомства также говорится, что заявления Киева о намеренном ракетном ударе по гражданским объектам «абсолютно не соответствуют действительности». «Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО», — заявили в Минобороны РФ.

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