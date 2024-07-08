Министерство обороны РФ утверждает, что утром 8 июля нанесло удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Это было сделано в ответ на «попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики», заявили в военном ведомстве.

«Цели удара достигнуты. Назначенные объекты поражены», — говорится в пресс-релизе Минобороны РФ.

Ранее власти Украины заявили, что 8 июля российские военные целенаправленно атаковали гражданскую инфраструктуру в Киеве, в частности, повредив несколько жилых многоэтажных домов, а также один из корпусов детской больницы «Охматдет».

«„Охматдет“ — одна из самых важных не только в Украине, но и в Европе исключительно детская больница. „Охматдет“ спас и вернул здоровье тысячам детей, — написал в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский. — Россия не может не знать, куда летят ее ракеты, и должна полностью ответить за все свои преступления: против людей, против детей, против человечности в целом».

«Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности, — утверждают в свою очередь в Минобороны РФ. — Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города».

Обновлено. Российская армия нанесла удар по больнице «Охматдет» ракетой Х-101, заявляют в Службе безопасности Украины. Следователи украинской спецслужбы обнаружили на месте удара обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть аэродинамического руля этой же ракеты.

В результате российского удара по Киеву погибли десять человек, по всей Украине от обстрелов РФ 8 июля — как минимум 21 погибший и 68 раненых.

Все деньги, собранные в ближайшие дни в рамках проекта «Давайте» (его запустили «Медуза», «Дождь» и «Служба поддержки») пойдут на помощь детской больнице «Охматдет» в Киеве.

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Российские войска нанесли массированный удар по Киеву. Ракета попала в детскую больницу

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Российские войска нанесли массированный удар по Киеву. Ракета попала в детскую больницу