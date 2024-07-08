В детской больнице повреждены операционные и отделение онкологии. В жилом доме разрушен целый подъезд Российский удар по Киеву. Фотографии
Утром 8 июля российская армия нанесла массированный удар по Украине, выпустив более 40 ракет по Киеву, Днепру, Кривому Рогу, Славянску, Краматорску. Как заявили украинские власти, в Киеве военные РФ целенаправленно атаковали гражданскую инфраструктуру. В Шевченковском районе ракета попала в корпус детской больницы «Охматдет», повредив реанимационные, операционные и онкологическое отделение. Там же — а также в Соломенском районе — зафиксированы попадания в два многоэтажных жилых дома, в одном из них полностью разрушен целый подъезд. Служба безопасности Украины утверждает, что по больнице «Охматдет» ударила российская ракета Х-101. В Минобороны РФ заявили, что разрушения в Киеве произошли «вследствие падения украинской ракеты ПВО». При российском ударе по украинской столице погибли как минимум 20 человек, еще 61 получил ранения. Также 11 человек погибли в результате российских ударов по Днепру и Кривому Рогу.
Все деньги, собранные в ближайшие дни в рамках проекта «Давайте» (его запустили «Медуза», «Дождь» и «Служба поддержки») пойдут на помощь детской больнице «Охматдет» в Киеве.