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В детской больнице повреждены операционные и отделение онкологии. В жилом доме разрушен целый подъезд Российский удар по Киеву. Фотографии

Источник: Meduza

Утром 8 июля российская армия нанесла массированный удар по Украине, выпустив более 40 ракет по Киеву, Днепру, Кривому Рогу, Славянску, Краматорску. Как заявили украинские власти, в Киеве военные РФ целенаправленно атаковали гражданскую инфраструктуру. В Шевченковском районе ракета попала в корпус детской больницы «Охматдет», повредив реанимационные, операционные и онкологическое отделение. Там же — а также в Соломенском районе — зафиксированы попадания в два многоэтажных жилых дома, в одном из них полностью разрушен целый подъезд. Служба безопасности Украины утверждает, что по больнице «Охматдет» ударила российская ракета Х-101. В Минобороны РФ заявили, что разрушения в Киеве произошли «вследствие падения украинской ракеты ПВО». При российском ударе по украинской столице погибли как минимум 20 человек, еще 61 получил ранения. Также 11 человек погибли в результате российских ударов по Днепру и Кривому Рогу.

Все деньги, собранные в ближайшие дни в рамках проекта «Давайте» (его запустили «Медуза», «Дождь» и «Служба поддержки») пойдут на помощь детской больнице «Охматдет» в Киеве.
Дым над Киевом после российского ракетного удара
Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA
Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям работают на месте российского обстрела в Киеве
Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA
Жительница Киева напротив многоэтажного дома, поврежденного российским обстрелом
Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA
Сотрудники «Охматдета» у разрушенного здания больницы
Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA
Последствия ракетного удара РФ по корпусу детской больницы «Охматдет»
Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA
Жители Киева помогают разбирать завалы в «Охматдете»
Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA
Дети с капельницами, эвакуированные из поврежденного здания больницы «Охматдет»
Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA
«„Охматдет“ — одна из самых важных не только в Украине, но и в Европе исключительно детская больница. „Охматдет“ спас и вернул здоровье тысячам детей», — написал в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский после российской атаки на Киев.
Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA
Сотрудники «Охматдета» помогают разбирать завалы
Madeleine Kelly / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA
Спасатели несут раненую женщину, спасенную из-под завалов
Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA
По данным властей Украины, в результате попадания по корпусу «Охматдета» повреждены реанимационные, операционные и онкологическое отделение больницы.
Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA
Медицинский кабинет в больнице «Охматдет», поврежденный российским обстрелом
Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA
Поврежденная операционная в «Охматдете»
Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA
Сотрудница «Охматдета»
Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA
Ребенок, пострадавший при обстреле больницы в Киеве
Дарья Заривная. Советник по вопросам коммуникаций Руководителя Офиса Президента Украины
Мама с ребенком возле поврежденной больницы
Office of the President of Ukraine / Cover Images / Scanpix / LETA
Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA
Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA
Эвакуированные пациенты больницы «Охматдет»
Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA
Врачи оказывают первую помощь пострадавшим от ракетного обстрела Киева
Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA
Последствия обстрела РФ в одном из районов Киева
Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA
Жительница Киева возле тел родственников, погибших при обстреле Киева
Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA
Пожар на месте одного из ракетных ударов в Киеве
Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA
Обстрел Киева. Главное

Российские войска нанесли массированный удар по Киеву. Ракета попала в детскую больницу

Обстрел Киева. Главное

Российские войска нанесли массированный удар по Киеву. Ракета попала в детскую больницу