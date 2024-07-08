В детской больнице повреждены операционные и отделение онкологии. В жилом доме разрушен целый подъезд Российский удар по Киеву. Фотографии

Утром 8 июля российская армия нанесла массированный удар по Украине, выпустив более 40 ракет по Киеву, Днепру, Кривому Рогу, Славянску, Краматорску. Как заявили украинские власти, в Киеве военные РФ целенаправленно атаковали гражданскую инфраструктуру. В Шевченковском районе ракета попала в корпус детской больницы «Охматдет», повредив реанимационные, операционные и онкологическое отделение. Там же — а также в Соломенском районе — зафиксированы попадания в два многоэтажных жилых дома, в одном из них полностью разрушен целый подъезд. Служба безопасности Украины утверждает, что по больнице «Охматдет» ударила российская ракета Х-101. В Минобороны РФ заявили, что разрушения в Киеве произошли «вследствие падения украинской ракеты ПВО». При российском ударе по украинской столице погибли как минимум 20 человек, еще 61 получил ранения. Также 11 человек погибли в результате российских ударов по Днепру и Кривому Рогу.

Все деньги, собранные в ближайшие дни в рамках проекта «Давайте» (его запустили «Медуза», «Дождь» и «Служба поддержки») пойдут на помощь детской больнице «Охматдет» в Киеве.

Дым над Киевом после российского ракетного удара Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям работают на месте российского обстрела в Киеве Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA Жительница Киева напротив многоэтажного дома, поврежденного российским обстрелом Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA

Сотрудники «Охматдета» у разрушенного здания больницы Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Последствия ракетного удара РФ по корпусу детской больницы «Охматдет» Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Жители Киева помогают разбирать завалы в «Охматдете» Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA Дети с капельницами, эвакуированные из поврежденного здания больницы «Охматдет» Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

«„Охматдет“ — одна из самых важных не только в Украине, но и в Европе исключительно детская больница. „Охматдет“ спас и вернул здоровье тысячам детей», — написал в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский после российской атаки на Киев. Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Сотрудники «Охматдета» помогают разбирать завалы Madeleine Kelly / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA Спасатели несут раненую женщину, спасенную из-под завалов Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

По данным властей Украины, в результате попадания по корпусу «Охматдета» повреждены реанимационные, операционные и онкологическое отделение больницы. Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Медицинский кабинет в больнице «Охматдет», поврежденный российским обстрелом Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Поврежденная операционная в «Охматдете» Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA Сотрудница «Охматдета» Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Ребенок, пострадавший при обстреле больницы в Киеве Дарья Заривная . Советник по вопросам коммуникаций Руководителя Офиса Президента Украины Мама с ребенком возле поврежденной больницы Office of the President of Ukraine / Cover Images / Scanpix / LETA

Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Эвакуированные пациенты больницы «Охматдет» Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Врачи оказывают первую помощь пострадавшим от ракетного обстрела Киева Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA

Последствия обстрела РФ в одном из районов Киева Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Жительница Киева возле тел родственников, погибших при обстреле Киева Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Пожар на месте одного из ракетных ударов в Киеве Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA

Обстрел Киева. Главное

Российские войска нанесли массированный удар по Киеву. Ракета попала в детскую больницу

Обстрел Киева. Главное

Российские войска нанесли массированный удар по Киеву. Ракета попала в детскую больницу