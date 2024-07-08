ФСБ объявила, что сорвала попытку спецслужб Украины угнать бомбардировщик Ту-22М3

ФСБ России заявила, что предотвратила попытку украинских спецслужб завербовать российского летчика с целью угона сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Об этом 8 июля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российскую спецслужбу

По данным ФСБ, спецслужбы Украины обещали летчику деньги и гражданство Италии, пытаясь склонить его «к осуществлению перелета и посадке ракетоносца на Украине». Как сообщил телеграм-канал Mash, близкий к силовым структурам, летчику якобы обещали три миллиона долларов. В ФСБ утверждают, «вскрыта причастность спецслужб стран НАТО к подготовке и реализации» операции.

«В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками получены сведения, которые помогли нашим Вооруженным силам нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ », — заявили в ФСБ.

Российская спецслужба распространила смонтированное видео, на котором летчик, чье лицо скрывает шлем, рассказал, что с ним в телеграме связался представитель украинских спецслужб, который предложил угнать ракетоносец.

«Написал на телеграм как-то неизвестный. Ни морали, ни этики — сразу начал с угроз в адрес моих близких родственников. Требовал поджечь авиационную технику. Говорит: „Дай мне данные по самолетам, бортовые номера, техническое состояние, график регламента“. Я пошел к командованию и все рассказал. Мой собеседник даже не скрывал, что он из украинских спецслужб. Представился Павло, предложил угнать боевой самолет на территорию Украины. Но не просто самолет, а дальний бомбардировщик-ракетоносец, носитель ядерного оружия», — заявил летчик на видео.

На опубликованной записи ФСБ показаны скриншоты из телеграма, в которых некий собеседник угрожает другому, например, говорит, что «начнет передавать приветы через девочек», если тот не ответит. Также в ролике показана фотография паспорта Италии на имя Olena Holub (возможно, это паспорт, который обещали предоставить кому-то из родственниц летчика). Кроме того, в записи некий человек в перчатках формирует пачки из 100-долларовых купюр, при этом из сообщения ФСБ не следует, что летчик получил обещанные деньги.

Власти Украины на момент публикации этой новости не комментировали заявление ФСБ.

Самый известный случай угона российской авиационной техники украинские спецслужбы провели в августе 2023 года. Тогда российский летчик Максим Кузьминов перегнал в Украину вертолет Ми-8. Кузьминов утверждал, что сам связался с властями Украины, потому что не хотел воевать. При угоне другие члены экипажа вертолета были убиты. По данным The New York Times, власти Украины дали Кузьминову за угон вертолета 500 тысяч долларов, а также предоставили украинский паспорт на вымышленное имя. Спецназовцы Главного разведуправления Минобороны РФ заявили, что найдут Кузьминова и он «не доживет до суда». Кузьминова убили 13 февраля 2024 года в Испании.

Летом 2022 года ФСБ объявила, что предотвратила похожую операцию спецслужб Украины, пытавшихся угнать российские боевые самолеты Су-24, Су-34 или Ту-22М3.

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