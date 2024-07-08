В роли посредника между Россией и Украиной могут выступить США, Китай или Евросоюз, заявил Владимир Зеленский на встрече с польским премьер-министром Дональдом Туском, отвечая на вопрос, может ли быть таким посредником премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Что касается, может ли он быть посредником… Нет посредничества между Россией и Украиной. Посредниками могут быть только серьезные сильные союзы. Весь мир может заставить Россию остановить эту войну. Это не про посредничество, это про возможности. У тебя должна быть экономика, которая влияет на Россию. Либо Россия и Путин зависят от этого, либо у тебя сильная армия, которую боится Путин, которая сильнее российской. Много ли таких стран в мире? Немного. Я думаю, США — такая страна. Я думаю, Китай, и Евросоюз.

По словам Зеленского, он не знал, что Орбан после визита в Киев улетел в Москву, это был его «независимый выбор».

Встреча с Туском была посвящена подписанию двустороннего соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и Польшой. Такие соглашения Киев уже подписал с США, Великобританией и рядом европейских стран.

Виктор Орбан с начала июля совершил несколько поездок, которые он называет «мирной миссией». 2 июля Орбан впервые с начала полномасштабного вторжения приехал в Киев и встретился с Владимиром Зеленским, которому предложил подумать о прекращении огня и начале переговоров с Россией.

Через три дня, 5 июля, Орбан приехал в Москву. На встрече с Путиным они обсудили «нюансы» мирных предложений России по прекращению войны, согласно которым предполагается, что Украина выведет свои войска из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей и откажется от вступления в НАТО. Орбан после встречи отметил, что позиции российской и украинской сторон очень далеки друг от друга. В МИД Украины визит Орбана в Москву осудили.

После визита в Москву Орбан заявил, что у него запланированы еще «неожиданные встречи», а глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал «европейским провоенным политикам» на следующей неделе «пристегнуть ремни безопасности». 8 июля Орбан приехал в Китай и встретился с лидером КНР Си Цзиньпином. После встречи он назвал Китай «ключевой державой» в создании условий для установления мира в войне между Россией и Украиной.

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хроника 866-го дня войны

Война Восемьсот шестьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»