Орбан после визита в Москву анонсировал новые «неожиданные встречи». Глава МИД Венгрии посоветовал европейским политикам «пристегнуть ремни»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью главному редактору швейцарского сайта Die Weltwoche Роджеру Коппелю 6 июля заявил, что на следующей неделе у него состоятся «неожиданные встречи», подобные той, которая прошла в Москве с Владимиром Путиным.

«На следующей неделе у меня состоятся встречи, которые будут такими же неожиданными», — сказал Орбан, отвечая на вопросы Коппеля в самолете. Он добавил, что следующий «сюрприз» ожидается утром 8 июля. С кем и где будут эти встречи, Орбан не уточнил.

На следующий день глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал обращение, в котором посоветовал «европейским провоенным политикам» на следующей неделе «пристегнуть ремни безопасности». «Мирная миссия продолжается и даже усиливается, поэтому я призываю европейских провоенных политиков пристегнуть свои ремни безопасности», — сказал Сийярто.

Виктор Орбан приехал с визитом в Москву 5 июля — всего через три дня после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве. Прилетев в Россию, Орбан написал, что «мирная миссия продолжается» и назвал Москву «второй остановкой».

Во время встречи Путин заявил Орбану, что готов обсудить «нюансы» мирных предложений по прекращению войны в Украине. На пресс-конференции российский президент еще раз повторил, что Россия готова к переговорам на ранее выдвинутых условиях (которые предполагают вывод украинских войск в том числе с оккупированных российскими войсками территорий), а также обвинил Украину в нежелании идти дипломатическим путем. Орбан отметил, что позиции сторон очень далеки друг от друга.

В украинском МИД заявили, что решение Орбана приехать в Москву принималось «без согласования или координации» с Украиной. «Напоминаем, что для нашего государства принцип „никаких договоренностей об Украине без Украины“ остается незыблемым и призываем все государства неуклонно его придерживаться», — заявили в министерстве.

главное о встрече орбана и путина

Путин и Орбан провели переговоры в Москве. Главное Премьер-министр Венгрии приехал «приближать мир». Украина заявила, что без ее участия это невозможно

главное о встрече орбана и путина

Путин и Орбан провели переговоры в Москве. Главное Премьер-министр Венгрии приехал «приближать мир». Украина заявила, что без ее участия это невозможно