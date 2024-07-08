Виктор Орбан встретился в Китае с Си Цзиньпином

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 8 июля прибыл в Пекин. «Мирная миссия 3.0», — написал Орбан в соцсети X (бывший твиттер), объявляя о начале своего визита.

Венгерский премьер встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча прошла в правительственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине, сообщает Reuters. Подробности встречи не приводятся. В сообщении МИД Китая, распространенном 8 июля, говорилось, что Си Цзиньпин и Орбан «проведут встречу для углубленного обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес», пишет «Интерфакс».

После переговоров Орбан опубликовал в соцсетях совместную фотографию с Си Цзиньпином. «Китай — ключевая держава в создании условий для установления мира в войне между Россией и Украиной. Вот почему я приехал на встречу с председателем Си Цзиньпином в Пекин всего через два месяца после его официального визита в Будапешт», — заявил Орбан.

Венгерское государственное информационное агентство MTI распространило комментарий Орбана, сказанный лидеру Китая. «Мы очень ценим вашу в отношении конфликта у соседа Венгрии. Для венгров очень важно, что Китай призывает к миру во всем мире», — сказал Орбан (цитата по Reuters).

Си Цзиньпин сообщил после переговоров, что «основные позиции и направления усилий Китая и Венгрии по Украине совпадают», пишет ТАСС со ссылкой на китайское телевидение. Глава Китая призвал международное сообщество «создать условия и оказать помощь обеим сторонам для возобновления прямого диалога и переговоров». «В интересах всех сторон как можно скорее прекратить боевые действия и искать политическое решение», — сказал Си Цзиньпин.

Орбан встретился с Си Цзиньпином после того, как 2 июля провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а 5 июля — с президентом России Владимиром Путиным. Власти Евросоюза раскритиковали Орбана за встречу с Путиным в Кремле. Виктор Орбан после визита в Москву заявил, что проведет новые «неожиданные встречи». Орбан начал активно проводить переговоры после того, как Венгрия 1 июля в рамках ротации стала председателем Евросоюза.

В ходе переговоров с Владимиром Зеленским Виктор Орбан призвал Украину подумать о прекращении огня и начале мирных переговоров с Россией. В офисе президента Украины заявили, что это невозможно «в отрыве» от саммитов мира, которые организует Украина. После переговоров с Путиным Орбан заявил, что позиции участников конфликта далеки друг от друга и потребуется много шагов, чтобы приблизиться к завершению войны.

О переговорах Орбана и Путина

Путин вчера: мы не прекратим огонь до переговоров. Путин сегодня: прекращения огня не хочет Киев — потому что Зеленский боится выборов Что сказали Владимир Путин и Виктор Орбан после встречи в Москве. Максимально коротко

О переговорах Орбана и Путина

Путин вчера: мы не прекратим огонь до переговоров. Путин сегодня: прекращения огня не хочет Киев — потому что Зеленский боится выборов Что сказали Владимир Путин и Виктор Орбан после встречи в Москве. Максимально коротко