Путин и Орбан провели переговоры в Москве. Главное Премьер-министр Венгрии приехал «приближать мир». Украина заявила, что без ее участия это невозможно

Vivien Cher Benko / Hungarian PMʼs Press Office / AFP / Scanpix / LETA

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля приехал в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. «Миротворческая миссия продолжается. Вторая остановка: Москва», — заявил Орбан в соцсети X (бывший твиттер), где появилась его фотография, сделанная в правительственном терминале аэропорта Внуково-2. После прилета делегация во главе с Орбаном направилась в Кремль, где венгерский премьер-министр встретился с Путиным. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Орбан приехал в Москву, чтобы «как можно скорее прекратить огонь» в Украине и начать мирные переговоры. «Мы надеемся, что сегодняшняя встреча в Москве сможет приблизить мир», — сказал Сийярто.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что инициатива визита Орбана в Москву исходила от венгерской стороны. «Буквально позавчера поступило предложение о проведении такого визита», — сказал пресс-секретарь президента кремлевскому пропагандисту Павлу Зарубину.

На переговорах в Кремле Путин заявил Орбану, что готов обсудить «нюансы» мирных предложений по прекращению войны в Украине. Видео с открытой части переговоров опубликовала пресс-служба Кремля, на записи стороны приветствуют друг друга. Путин заявил Орбану, что тот приехал в Россию «не только как наш давний партнер, но и как председательствующий в Совете ЕС» (Венгрия в рамках ротации на полгода стала председателем Евросоюза 1 июля).

«У нас будет, надеюсь, возможность обменяться соображениями по поводу строительства двусторонних отношений в этой непростой ситуации и, конечно, поговорить о перспективах развития самого крупного европейского кризиса, имею в виду на украинском направлении», — сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба президента.

«Конечно, я готов обсудить с вами и нюансы по этому вопросу [об урегулировании войны], рассчитываю, что и вы ознакомите меня с вашей позицией, позицией европейских партнеров», — заявил Путин (цитата по «Коммерсанту»).

Переговоры проходили в расширенном составе с участием министров и советников. Глава МИД Венгрии опубликовал фотографии, сделанные на переговорах в Кремле. На снимках видно, что Путин и Орбан сидят за маленьким столом, который администрация президента РФ использует для переговоров с представителями дружественных стран (для сравнения: на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном был огромный многометровый стол).

С российской стороны в переговорах помимо Путина участвовали глава МИД Сергей Лавров, а также помощники президента Юрий Ушаков и Владимир Мединский. С венгерской стороны помимо Орбана присутствовали министр иностранных дел Петер Сийярто и главный советник Орбана по национальной безопасности Марцел Биро.

После расширенных переговоров Путин и Орбан продолжили переговоры тет-а-тет. Они продлились около трех часов.

По итогам встречи Орбан и Путин выступили с заявлениями для прессы. Путин в очередной раз повторил, что Россия готова к переговорам о прекращении войны с Украиной на условиях, которые он ранее выдвинул, а также обвинил Украину в нежелании идти дипломатическим путем — предположив, что Владимир Зеленский якобы не хочет отменять военное положение, так как иначе ему бы пришлось идти на выборы, а шансы на его победу «близки к нулю». Орбан поблагодарил Путина за «честную беседу» и посетовал на то, что позиции сторон очень далеки друг от друга. На вопросы журналистов лидеры России и Венгрии отвечать не стали.

Ультиматум Путина

Путин перед саммитом в Швейцарии (куда его не позвали) выдвинул свои условия прекращения войны с Украиной. Вот его «реальное мирное предложение» Он требует отдать Запорожье (российские войска не смогли захватить этот город) и Херсон (оттуда они отступили)

Ультиматум Путина

Путин перед саммитом в Швейцарии (куда его не позвали) выдвинул свои условия прекращения войны с Украиной. Вот его «реальное мирное предложение» Он требует отдать Запорожье (российские войска не смогли захватить этот город) и Херсон (оттуда они отступили)

Представители Евросоюза раскритиковали визит Виктора Орбана. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Орбан в Москве не представляет интересы ЕС, а его визит «относится исключительно к двусторонним отношениям Венгрии и России». Боррель напомнил, что после начала полномасштабной войны в Украине Евросовет выступает против официальных контактов между ЕС и Путиным.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Венгрия как страна, председательствующая в ЕС, не имеет мандата на взаимодействие с Россией от имени Евросоюза. «Европейский совет четко определил: Россия — агрессор, Украина — жертва. Никакие дискуссии об Украине не могут вестись без Украины», — сказал Мишель.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, заявила, что «уступки не остановят Путина», а «всеобъемлющий, справедливый и прочный мир» в Украине возможен только благодаря «единству и решимости». Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сказал, что визит Орбана «подрывает единство ЕС».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что Орбан в ходе своих переговоров с российским руководством «представляет свою страну, не НАТО». По словам Столтенберга, Орбан «заранее проинформировал нас о своей поездке». «Я ожидаю, что когда Орбан будет на саммите в Вашингтоне на следующей неделе [с 9 по 11 июля], будет возможность поговорить о том, что он обсудил в Москве», — сказал генсек НАТО.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя визит Орбана, заявил, что глава венгерского правительства собирается стать «инструментом», который приведет к миру. «Вопрос в том, в чьих руках находится этот инструмент», — написал Туск в соцсети X. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что Орбан «использует должность председателя ЕС, чтобы посеять смуту». «Если вы действительно стремитесь к миру, вы не пожимаете руку кровавому диктатору, а прилагаете все усилия для поддержки Украины», — заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Президент Латвии Эдгар Ринкевич, в свою очередь, процитировал строчки из песни Мэтта Монро «From Russia With Love» («Из России с любовью»).

Кто такой Виктор Орбан

Мы вас понимаем Как Виктор Орбан превратил Венгрию в европейский аналог путинской России — и выиграл очередные выборы благодаря войне в Украине. Репортаж Кристины Сафоновой

Кто такой Виктор Орбан

Мы вас понимаем Как Виктор Орбан превратил Венгрию в европейский аналог путинской России — и выиграл очередные выборы благодаря войне в Украине. Репортаж Кристины Сафоновой

МИД Украины заявил, что Орбан приехал в Москву «без согласования или координации с Украиной». «Для нашего государства принцип „никаких договоренностей об Украине без Украины“ остается незыблемым, и мы призываем все государства неуклонно его придерживаться», — заявили в министерстве. Украинская сторона подчеркнула, что «единственным реалистичным путем к восстановлению справедливого мира» остается , предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Как показал первый глобальный саммит мира в Швейцарии, участие в котором приняла также Венгрия, более 100 государств и международных организаций разделяют видение мира, основанное на уважении территориальной целостности Украины и Устава ООН», — заявили в МИД. Там добавили, что настроены и дальше работать с Венгрией по вопросам развития двустороннего сотрудничества и европейской интеграции.

После того, как Венгрия стала председательствующей в ЕС, Виктор Орбан впервые с начала войны посетил Киев. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским 2 июля. В ходе переговоров Орбан призвал Зеленского подумать о прекращении огня и начале мирных переговоров с Россией. В офисе президента Украины заявили, что это невозможно «в отрыве» от саммитов мира, которые организует Украина (пока — без участия России). Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал предложение Орбана «крайне интересным». «Россия буквально выпрашивает через странных посредников возвращение неформального решения о запрете… для Украины на оборонительные удары», — заявил Подоляк.

Виктор Орбан неоднократно критиковал западную военную помощь Украине. Венгрия часто блокировала финансовую помощь ЕС Украине, а также выступала против включения некоторых россиян в санкционные списки. Орбан — один из немногих западных лидеров, которые после начала полномасштабной войны встречались с Владимиром Путиным. Венгерский премьер поддерживает с Путиным самые теплые отношения среди всех лидеров ЕС, пишет Reuters. Виктор Орбан — второй лидер страны Евросоюза, приехавший в Москву после начала войны в Украине. В апреле 2022 года в Россию приезжал федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер, отмечавший, что это «не дружеский визит».

о «мирных инициативах» путина

«Инициатива России может в кратчайшие сроки завершить конфликт» «Медуза» получила методичку Кремля о том, как пропагандисты должны рассказывать о «мирном плане» Путина — и его словах о переговорах с Украиной на саммите ШОС

о «мирных инициативах» путина

«Инициатива России может в кратчайшие сроки завершить конфликт» «Медуза» получила методичку Кремля о том, как пропагандисты должны рассказывать о «мирном плане» Путина — и его словах о переговорах с Украиной на саммите ШОС