Зеленский не исключил, что Путина пригласят на следующий саммит мира

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил в интервью Bloomberg, вышедшем вечером 3 июля, что президент РФ Владимир Путин может быть приглашен на следующий саммит мира, организуемый Украиной.

При этом, сказал Зеленский, если России и Украине удастся найти способ сесть за стол переговоров, он не ждет, что Путин будет в них участвовать «в ближайшее время», поскольку считает, что российский президент «слишком напуган, чтобы приехать».

По мнению Зеленского, для того чтобы война «закончилась справедливо для Украины и всего мира», США и Китай должны «отбросить разногласия» и вместе выступить как посредники.

Зеленский отметил, что Китай должен сыграть «серьезную роль» в урегулировании войны, поскольку Россия сильно зависит от китайского экспортного рынка. Президент Украины согласился с мнением президента Финляндии Александра Стубба, который заявил в интервью Bloomberg 2 июля, что «Россия сейчас так зависит от Китая», что «один телефонный звонок от председателя КНР Си Цзиньпина разрешил бы кризис» в Украине.

В Швейцарии 15-16 июня по инициативе Украины прошел саммит мира, на котором обсуждали — пункты, которые, по мнению Киева, необходимо выполнить, чтобы завершить войну. В саммите участвовали представители более 90 стран, при этом Россию на него не пригласили (из-за чего от участия, в частности, отказался Китай). После встречи Зеленский объявил, что через несколько месяцев пройдет новый саммит мира. В Кремле, комментируя итоги встречи в Швейцарии, заявили, что результат мирного саммита «стремится к нулю».

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